Comenta Compartir

Un señor bajito de mente prodigiosa y nombre largo acaba de morir a los 93 años. Hans Magnus Enzensberger. Todos los días escribiendo de políticos ... inútiles o, lo que es peor, de políticos peligrosos a fuerza de tontos con poder. Así que hablar del pensador alemán es como el salto de Bob Beamon en México. Sus intereses iban de las matemáticas para niños a lo mastodóntico de la Unión Europea o al anarquismo en España. En 'Un puñado de anécdotas' (Anagrama) recuerda lo cochinísima que dejaban Núremberg los que iban a los congresos del partido nazi o que Julius Streicher vivía al lado («el vecino gordo»). Sobre la sociedad de su época no se creía a esa mayoría que se empeñaba en decir que no sabía nada. Ya desde pequeños, en lugar de con el coco, los amenazaban con: «¡Cuidado, querido, o acabarás en Dachau!». Lo cochinísima que se está quedando España. Y Europa. Con los nazis al menos no había discusión, los malos estaba claro que eran malos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión