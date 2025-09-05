No todo es malo: balance

Al cerrar el mes de agosto, volvemos a la rutina habitual y, al hacer un balance de las noticias que nos ha dejado el verano, ... es evidente que los medios de comunicación y las redes sociales han centrado su atención en las negativas y trágicas. La visibilidad de las noticias positivas, que también las ha habido, ha sido lamentablemente mucho menor como es habitual.

Julio y agosto han sido meses marcados por eventos catastróficos con los que se nos ha partido el alma. El incendio de Jarilla, por ejemplo, obligó a desalojos, confinamientos, y movilizó y requirió recursos a todos los niveles. Por otro lado, la situación en Gaza continúa siendo una de las crisis más graves de las últimas décadas. Los bombardeos, el colapso de infraestructuras y servicios básicos, junto con la escasez de alimentos y atención médica, han generado una crisis humanitaria, política, ética y legal de gran magnitud con un impacto emocional tan profundo que a muchos nos cuesta conciliar el sueño.

Sin embargo, también existen muchas historias que reflejan la bondad, la empatía y la solidaridad de los extremeños. Son ejemplos de personas que desde el anonimato sienten la necesidad de ser útiles, de marcar la diferencia y de construir un mundo más justo. Son historias fundamentales para la salud mental.

Durante el incendio de las Hurdes, Cruz Roja y voluntarios distribuyeron más de 2.000 raciones de comida a los afectados y equipos de emergencias, además de habilitar albergues en Montehermoso y Coria.

Familias de Mérida, Casar de Cáceres y Villanueva de la Serena han acogido este verano a niños saharauis procedentes de los campamentos de refugiados en Argelia para participar en el programa de 'Vacaciones en paz', iniciativa solidaria que, al menos temporalmente, ha alejado a estos pequeños del conflicto bélico.

Casi medio centenar de tenistas profesionales de alto nivel procedentes de 5 continentes participaron en julio en el Torneo Internacional de Tenis Femenino WTA en Don Benito. Un evento que tuvo un impacto positivo en el comercio y en la promoción del deporte femenino e igualdad de género.

Guillermo Gracia, el nadador cacereño con síndrome Down, no deja de darnos alegrías con su impresionante trayectoria deportiva. A finales de agosto, volvió del Campeonato del Mundo Virtus en Banggkok con seis medallas de oro.

Por último, cabe destacar iniciativas empresariales innovadoras que buscan generar impacto positivo. La empresa ganadera que proyecta crear en Trujillo una granja de insectos para la producción de harinas, aceites y larvas vivas o congeladas para alimentación animal, ya en construcción, generará varios puestos de trabajo y contribuirá a la economía local. Asimismo, la futura granja de gallinas camperas de Huevos Guillén en Ribera del Fresno, con una inversión prevista de más de 14 millones y la creación de 50 empleos directos, representa una apuesta por Extremadura si se llega a materializar.

En definitiva, existen historias de solidaridad, innovación y superación que merecen ser reconocidas. Son ellas las que nos inspiran a seguir adelante y a construir una sociedad más justa y humana.