HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 4 de septiembre, en Extremadura?

No todo es malo: balance

Pilar Pérez Peña

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Al cerrar el mes de agosto, volvemos a la rutina habitual y, al hacer un balance de las noticias que nos ha dejado el verano, ... es evidente que los medios de comunicación y las redes sociales han centrado su atención en las negativas y trágicas. La visibilidad de las noticias positivas, que también las ha habido, ha sido lamentablemente mucho menor como es habitual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  2. 2

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  3. 3 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  4. 4 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6

    Una extremeña cerca de la tragedia de Lisboa: «Vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado»
  7. 7 Dos detenidos por el atropello en el barrio de San Lázaro en Mérida
  8. 8 Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas
  9. 9 Piden cárcel para un constructor por no pagar las obras de unas viviendas en Cáceres
  10. 10 Olivenza estrena un sistema de alquiler de viviendas que no superan el 15% del salario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy No todo es malo: balance

No todo es malo: balance