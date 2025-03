Comenta Compartir

Como escribo desde Galicia, donde paso unos días sin los agobios del turisteo veraniego, he pensado utilizar para el título una expresión coloquial muy típica ... de esta tierra (aunque también me consta que se utiliza en algunos lugares de Zamora e incluso en Salamanca). Es una de las muchas expresiones que hacen que a los gallegos se les catalogue como ambiguos, pesimistas o tristones. Acepto lo de ambiguo, pero no lo otro. Quizá es la mejor muestra de lo positivo y optimista de la galleguidad.

A pesar de las dificultades presupuestarias, de la complejidad de las obras y de las bolas políticas que nos hemos tenido que tragar, si se pregunta si el AVE extremeño estará funcionando en 2027, el gallego dirá: «malo será...», o sea, que mucho tendrían que empeorar las cosas para que en 2027 no viajemos de Cáceres a Madrid en AVE. Suena negativo, porque empieza por 'malo'. Pero es todo lo contrario. ¿Quieres visitar mi pueblo, A Guarda, y tienes dudas por si habrá niebla o va a caer un diluvio? (en Galicia, como todo el mundo sabe, 'siempre llueve' –ja,ja,ja–). Malo será... te diría yo. O sea, ven, no lo dudes. ¿Quieres ir desde la remozada calle Viena hasta la entrada del Parque del Príncipe, al Centro de Salud o al Instituto Hernández Pacheco y temes quedar enganchado en una ramas o pegarte una..., un tropezón en cualquier parte de las aceras, con losas levantadas o desaparecidas?. Me gustaría decir «malo será...», pero no me atrevo a ser optimista en esta ocasión. Es más que probable que sufras algún percance. ¿Crees que la mina de litio así, asado o de la otra manera será una realidad a corto plazo? Los que están a favor dirán: «malo será...». Los que nos oponemos, cambiamos la expresión y decimos: «será malo».

