Qué mala es la memoria

Siempre hemos escuchado que la envidia es muy mala y así es, porque no pasa un solo día que, sin referirnos personalmente a nadie, no ... nos encontremos con alguna «chamarascada» (por decirlo de alguna manera) en la que no haya un atisbo de envidia por parte de alguno, contra algo o contra alguien. Y viene a cuento esto porque a fuerza de ser sincero no veo muy acertado que ahora sea el momento de echar en cara a nadie y menos a una ciudad similar a la tuya, el hecho de que el Centro Ibérico de Almacenamiento Enérgico no lo hayan situado en tu capital. Todavía recuerdo, y ya han pasado años, cuando determinados resueltos políticos de aquella época a la hora de iniciar la democracia y dar inicio a las «comunidades autonómicas», hubo quien se atrevió a decir que se habían realizado «acuerdos pactados no escritos...» para repartirse lo mejor de lo mejor y entre otras cosas la Universidad de Extremadura que tanto prestigio les está dando a quienes la poseen; o sin ir más lejos también podríamos recordar el Consejo de Ministros en 2004 en Mérida con Zapatero a la cabeza y dónde se le asignó a la capital autonómica la Plataforma Logística del Suroeste de España y a donde ha ido a parar..., aquí nadie ha dicho ni pío y así seguimos viviendo con moderación, cada uno con lo suyo sin más, aunque los resultados de la misma vendrán más tarde. Luego, qué ciudad en nuestra región no se podría quejar de su escasa o mala suerte en cualquiera de las atenciones recibidas, sabiendo que existen otras con mejores auspicios, aunque mereciendo incluso bastante menos, pero así es la vida y no siempre es la suerte para quien la busca.

