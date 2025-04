La mala deriva de Badajoz

Nos encontramos a un año de que se celebren las próximas elecciones municipales y aunque es conveniente dejar los balances para el final, porque 12 ... meses en política son un mundo, cuando se han cumplido las tres cuartas partes de la legislatura sí se pueden avanzar algunas cosas, en las que el ayuntamiento de Badajoz, ya lo adelanto, no sale especialmente bien parado.

Las mayorías absolutas de Antonio Rodríguez Osuna y Fernando Pizarro en Mérida y Plasencia, respectivamente, hacían presagiar un camino tranquilo para ambos, como así ha sido hasta ahora. Sus espinas son de otro costal, pues los dos han comprobado que sus partidos, PSOE y PP, les han dado la espalda cuando han intentado alcanzar mayor peso interno.

Para Osuna y Pizarro, avalados por sus vecinos de forma abrumadora, sus despachos de alcaldía pueden convertirse en una cárcel de oro de la que han intentado salir hasta ahora sin éxito. Ambos anunciaron que esta sería su última legislatura municipal y, sin embargo, sus partidos no quieren prescindir de ellos, pero sin confiarles en cambio otras tareas.

Badajoz y Cáceres aportaron hace tres años triunfos socialistas que no se producían desde 1995, ahí es nada. Pero el deambular político de ambos consistorios ha sido muy distinto.

Luis Salaya solo dispone de nueve de los 25 concejales de la Corporación, con la espada de Damocles de una moción de censura con la suma de PP, Ciudadanos y Vox; sin embargo, esa previsible inestabilidad política que dejaron los resultados en la capital cacereña apenas se ha notado. El equipo de gobierno ha sufrido más por inexperiencia y algún tiro en el pie que por que la oposición le haya puesto en verdaderos aprietos. Y todo ha sido más cómodo con la división temprana de Cs, el centrismo del edil que enseguida abandonó Vox y por el estilo crítico pero tranquilo y antipopulista que suele imponer el tándem Rafael Mateos/María Guardiola en su acción política.

Todo lo contrario de lo que ha sucedido en el ayuntamiento de Badajoz, donde el experimento de repartirse la alcaldía entre PP y Cs no está resultando una buena experiencia. En este caso, las previsiones sobre ese pacto de perdedores, según la terminología del ganador Ricardo Cabezas, que aún no lo ha superado, se están cumpliendo.

Las ciudades (en Italia incluso el propio Estado) tienen a menudo su vida propia y capacidad suficiente para que los servicios de los que depende la vida cotidiana de los vecinos funcionen, con independencia de la mayor o menor capacidad de sus representantes. Cuando la maquinaria municipal está suficientemente engrasada, la gestión política si es buena eleva a la ciudad a otro nivel, pero si es mala no repercute tan negativamente en la actividad diaria.

En Badajoz, sin embargo, la falta de impulso político (ese pacto de 2+2, agravado por la inexperiencia de gestión del actual alcalde y la debilidad de un partido que agota sus últimos días), ha derivado en problemas como el de la Policía Local, que mantiene secuestrada la agenda ciudadana.

Ignacio Gragera no ha sido capaz de resolver el conflicto económico de manera diligente, mientras se acumulan proyectos bloqueados por la burocracia administrativa y urbanística. La idea de que lo que deba pasar por el ayuntamiento (es decir, todo) se eterniza hasta morir cobra cada vez más peso entre vecinos, empresas e inversores, que es lo peor.

En este contexto, el último ganador solo debía esperar a que se volvieran a celebrar las elecciones locales, pero Cabezas parece empeñado en generar problemas a su propio partido allí donde no existen. Más que aportar estabilidad y agrandar su perfil alcaldable sobre el guirigay municipal, es incapaz de no demandar un protagonismo infantil con ocurrencias como las de esta semana, animando a una moción de censura para que vuelva a gobernar el PP. Esta vez, la dirección socialista no ha tenido empacho en desautorizarle, señal de que se les puede estar agotando la paciencia con él.