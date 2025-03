magisterio y democracia en la transición

Estoy segura de que la infancia de mucha gente de mi edad, que transcurrió por la década de los setenta, son recuerdos ligados a la ... escuela y a los maestros y maestras con los que compartimos tantas horas de aprendizajes y de juegos. A muchos centros de la antigua Educación General Básica (EGB), situados en localidades pequeñas, llegaron por aquellos años docentes jóvenes cargados de ilusión y con planteamientos revolucionarios que, cómo no, chocaron con las ideologías conservadoras propias del final del franquismo. Poco o nada se ha valorado el papel fundamental de estos profesionales, que casi siempre residían en los pueblos y que ejercían su labor más allá de las horas lectivas, involucrándose en todo tipo de actividades sociales y políticas. Por eso, considero muy acertado el reciente congreso que con el título de 'Magisterio y democracia en la Extremadura de la Transición' ha organizado la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura.

El pasado lunes 17 de octubre tuvo lugar esta cita a la acudió la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán, así como representantes institucionales de la Universidad. El objetivo de los organizadores era muy claro: subrayar la labor de los maestros y maestras del periodo de la Transición en Extremadura, los cuales se comprometieron totalmente no solo con su ejercicio profesional sino también con la difusión de la incipiente cultura democrática interviniendo decisivamente en el desarrollo socioeconómico y cultural de sus localidades de destino, especialmente en el ámbito rural.

Al evento acudió como ponente invitado el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en su condición de destacado representante político de la época pero, sobre todo, en su condición de maestro, profesión que ejerció en Puebla de la Reina antes de dedicarse de lleno a la política. En el programa del encuentro figuraba también en un lugar destacado una mesa redonda de cuatro maestros de la época de la Transición que contaron sus experiencias y sus puntos de vista sobre el periodo: Andrés Núñez de Lemus, Fernando Fernández Mansilla, César Díez Solís y Antonio Serrano Lozano. Cabe destacar en esta nómina por parte de la organización un equilibrio de posturas políticas. Las intervenciones de los maestros fueron uno de los momentos más destacados del congreso porque los alumnos de la Facultad del Formación del Profesorado pudieron percibir la vocación de esos maestros, su amor por la profesión, la preocupación por la innovación educativa y, al mismo tiempo, el alto grado de compromiso de esos docentes con la sociedad.

La sesión de tarde contó con dos ponencias de perfil más académico: la primera, a cargo de Juan Andrade Blanco, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid; la segunda, de Miguel Ángel Martín Sánchez, especialista en Historia de la Educación de la Universidad de Extremadura. La sesión se cerró con la intervención de Manuela Frutos Gama, maestra y exalcaldesa de Valverde de Mérida, por cierto una de las únicas siete mujeres que lograron la alcaldía en Extremadura en los primeros comicios municipales de la democracia y una de las más jóvenes en conseguirlo en toda España.

Es evidente que este congreso ha trascendido lo puramente académico. Llama la atención que, al menos que yo sepa, no se hayan producido encuentros monográficos en torno a esta cuestión. Desde mi punto de vista, se trata de una idea oportuna y necesaria. El sentimiento de agradecimiento y homenaje a esos maestros estuvo presente en todas y cada una de las intervenciones. Los que fuimos niños en la época de la Transición recordamos con admiración, respeto y cariño a muchos de nuestros maestros y maestras. Con el paso de los años, nos hemos enterado de que, además de darnos clase a nosotros con dedicación y entusiasmo, enseñaron a la gente a no tener miedo a votar; se presentaron a las primeras elecciones democráticas encabezando las listas de sus partidos, cada cual según su ideología; promovieron el cooperativismo; organizaron festejos, semanas culturales, actividades deportivas; crearon distintas agrupaciones locales; algunos, incluso, gestionaron la llegada del agua corriente a los pueblos. Cada cual puede contar cientos de anécdotas sobre el compromiso de los maestros con el tejido social de los pueblos. La autoridad moral que tenían en sus localidades era incontestable, forjada en el ejemplo y la entrega. Pocas veces en la historia de un país una profesión fue tan relevante para poner en pie los cimientos de la democracia, como demuestra el hecho de que se trata de uno de los grupos profesionales que estadísticamente ocupó más alcaldías y concejalías en los ayuntamientos.

Congresos como este sirven para que comencemos a valorar en su justa medida el papel que estos profesionales desempeñaron en nuestra formación cívica, tanto dentro como fuera de las aulas. La primera vez que participé en una asamblea y pude expresar mi opinión, sintiendo que contaba, fue en la escuela. La primera vez que pude depositar mi voto, que no era más que un trocito de hoja de cuaderno, en una urna, que simplemente era una caja de cartón reutilizada, fue en la escuela. Quienes no nacimos en democracia sabemos que estos cambios fueron decisivos. Conviene no olvidarlo y conviene recordárselo a quienes sí tuvieron la suerte de nacer en democracia.