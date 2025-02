Mágica sorpresa de luz, sonido y teatro

Comenta Compartir

El pasado domingo fui a Almendralejo, paseé por su parque de la Piedad y me acerqué a la ermita para ver a la Virgen, frente a ella había cientos de sillas y muchos focos. Pues, ¿y eso?, me dije. «Van a representar 'El estudiante de ... Salamanca'», me respondió un vecino. La tarde no pudo salir mejor. Fue un espectáculo maravilloso, en el que el teatro se acompañaba con guitarra, cantaor, bailaora, coros y danzas. Me impresionaron las proyecciones, tanto en la ermita como en el edificio anexo, que hacía que la noche del domingo se volviera mágica en Almendralejo. Los actores estuvieron estupendos, con un vestuario precioso, y la ermita se convirtió en un espectáculo maravilloso que disfrutamos cientos de personas. Bravo por esa idea tan original y tan bien llevada a cabo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora