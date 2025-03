La magia del desorden

Marie Kondo, la abanderada del «sin orden no hay paraíso», ha salido del armario. Ha abandonado sus guardarropas, epítome de colocación eficiente, y ha confesado ... que con tres hijos resulta difícil mantener tu casa cual imperturbable villa pompeyana.

Pongámonos en antecedentes. Esta japonesa es la inventora del método Konmari, cuya aportación universal consistía en aleccionarnos sobre cómo ordenar las cosas para cambiar nuestra vida. Nos enseñó a guardar prendas de canto, a usar cajas trasparentes y, sobre todo, a deshacernos de todo lo que no nos hiciese feliz (objetos, no cuñados). Hasta aquí nada especial. Sin embargo, en 2015, el Times la nombró «una de las personas más influyentes del mundo», inquietante paradoja en un mundo cada vez más desordenado.

Lo que la hacía diferente era su misticismo.

Para empezar, su libro, 'La magia del orden', que ya desde el título creaba falsas expectativas porque, por muy organizado que tengas, por ejemplo, el cajón de los recibos, la luz nunca se paga sola. Capítulos como 'Cómo ordenar tus cosas para tener una vida emocionante' te empujaban a agarrar la escoba con la esperanza de que, al terminar, apareciese Brad Pitt o, al menos, el mayordomo de la tele. O 'Transforma drásticamente tu vida' tirando lo superfluo, libros incluidos hasta reducir la Literatura Universal a treinta ejemplares por casa.

En la civilización –por llamarla de alguna manera– occidental nos apuntamos rápidamente a la búsqueda de la felicidad que quieran vendernos. Ya sea Marie Kondo, y su reconexión espiritual, la Thermomix y su 'Nuevo amanecer' (título de su recetario) o la quinoa y su redención de la flora intestinal. Y aunque en España, en vez de sintoístas seamos más de guardar todo –con-toistas–, renombremos el método Konmari en 'Konmarujeo' y un grito de Chicote nos espabile más que una reverencia a la energía domestica de la japonesa, su libro lleva ya más de dieciocho ediciones (dejando con ello solo veintinueve huecos para el resto de Ingenios de las Letras).

Por eso, ahora, cuando muchos habíamos asumido nuestra imperfección por no conseguir doblar los calcetines intachablemente, cuando nos sentíamos incompletos por no saber escuchar las vibraciones de esa falda tres tallas más pequeña que nuestra cintura actual, ahora, digo, viene Marie Kondo y suelta: «Me he dado por vencida», «Mi casa está desordenada», algo que los padres del mundo, especialmente los no residentes en casoplones, arrastrábamos resignados, cual caóticos irredentos, sin encontrar la «reconexión con nuestro entorno mediático».

Y, con la secreta esperanza resentida de que sus hijos tengan aficiones «voluminosas» –tocar el contrabajo, aeromodelismo industria– un consejo: Marie Kondo, bonita, el desorden es alegría. Un atardecer que te encuentra con la mesa a medio quitar significa buena conversación y amigos. Un juguete por medio o la tierra del parque en los zapatos implican una presencia que algún día, en una casa de nuevo vacía y ordenada, añorarás. Una casa antiséptica en la que, encima, no tendrás libros para consolarte.