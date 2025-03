No Magaluf, no party

Comenta Compartir

Que Boris Johnson es un pelín mamarracho, pelín rubio mamarracho, ha sido siempre lo más importante, no lo de mentir. En la política se miente ... y en el café de Rick se juega. El premier ha pedido perdón en el Parlamento por el 'partygate'. Dice que no sabía que esa reunión en el jardín de Downing Street en mayo de 2020 era una fiesta. ¿Si no es Magaluf no es fiesta? Como Charlot sin saber que estaba encabezando una manifestación en 'Tiempos modernos' al coger la bandera que se ha caído de un camión. Aunque él es más Mr. Bean. Solo que el personaje de Rowan Atkinson tiene todas las papeletas para el rechazo y, sin embargo, consigue atraer con su caos. Johnson no camela al público con sus desastrosas iniciativas (y menos por este haz lo que yo te diga y no lo que yo haga). Habría sido mejor gritar como Ross en 'Friends': «¡Estábamos tomándonos un descanso!». Admitir que no sabes distinguir una fiesta de una reunión de trabajo es de pringaos.

