El Gobierno español y el Gobierno vasco, obligados por Bildu, después del traslado de los presos de ETA a las cárceles de su tierra, van ... a organizar para estos la transformación de presos causantes de muertes y otros males en artesanos. ¿Qué clase de artesanos? ¿Les enseñarán a construir zulos histórico-artísticos para exponer por las poblaciones del País Vasco como una muestra de cómo hacer sufrir a las personas que no se plegaban a sus deseos y las enterraban vivas durante largos periodos de tiempo? Después de las primeras enseñanzas, los nombrarán maestros artesanos, creándoles escuelas profesionales para tenerlos fuera de las cárceles y mantenerlos con el dinero de los presupuestos. Con el tiempo podrán crearles una Facultad de Artesanía del crimen, convirtiéndolos en profesores de universidad. Todo lo anterior puede parecer una fantasía, pero ya lo dijo Don Quijote: «Cosas veredes amigo Sancho».

El Gobierno del P.S.O. (le quito al E de España), pues se ha olvidado de sus antiguos afiliados al Partido Socialista Obrero Español, asesinados vilmente no hace tanto tiempo, por los ahora compañeros de viaje, pero ha resucitado en la memoria la igualmente triste historia de España acaecida hace casi 100 años, donde hubo buenos y malos españoles en los dos bandos, pero al parecer de ellos, no hubo una guerra entre españoles, sino una masacre de una parte de ellos, en la que según su criterio, fueron únicamente los malos, aquellos que ganaron una guerra cruel, de la que ya nadie se acordaba en España, hasta que la han resucitado para crear nuevos odios entre los españoles y sacar provecho político de ello. Y no les ha importado aliarse hasta con el diablo, pero se han encontrado que la mayoría del pueblo español pasa de ellos y lo que desea es paz y trabajo.

Yo nací en 1937 en medio de aquella terrible desgracia, pero en mis 84 años de vida, con penas y calamidades, jamás he sentido odio por nadie que hubiera tenido que participar en un bando u otro, pues en muchos casos pertenecer a un bando dependió del lugar y momento en que te encontraras. Pienso ahora en tantos presos que por delitos en contra de la sociedad, se hallan también alejados de sus casas y familias y nadie hace nada por acercarlos a ellas, cuando muchos de esos delitos ni siquiera son de sangre. Bueno sería que hubiera el mismo trato para todos.