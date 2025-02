A nuestra maestra Ana García-Moreno

Comenta Compartir

En algún lugar del cielo hoy habrá una princesa que se sienta abatida y triste por dejar a sus seres queridos, pero no se sentirá ... sola con una eterna golondrina sobre su hombro, sino junto a los querubines celestiales que buscarán su compañía, su sonrisa y sus cuentos. ¿Qué es la tristeza, princesa Ana? –le preguntarán ellos–. Tristeza, mis pequeños –les diría ella– es saberse derrotado antes de empezar la batalla. Tristeza es ver los ojos de los que me quieren, llenos de lágrimas y el corazón desolado. Tristeza es no poder decirles al oído la palabra de aliento que buscan: «Os quiero, os amo». Desde lo alto del cielo dirá: «Pequeños, no estéis tristes porque, aunque mi presencia no veáis, si cerráis los ojos me sentiréis. No estéis tristes porque sigo a vuestro lado, en las amapolas de la primavera, en los copos del invierno, en las hojas del otoño y en la brisa del verano. No estéis tristes, mis pequeños, porque sigo a vuestro lado, iluminando vuestras vidas, con una sonrisa siempre a mano. Y aunque ahora lloréis mi ausencia, mañana, en el silencio de la noche, sentiréis mi abrazo. Siempre estaré con vosotros y vosotros a mi lado, porque juntos hemos vivido y juntos seguiremos estando»

Querida Ana, nuestra maestra, te echaremos de menos en tus aulas de niños, con tu alegría, cuentos, proyectos y sonrisas. Siempre hallaremos, en el rincón de disfraces, tu nariz de payaso para seguir sonriéndole a la vida como nos has enseñado. A veces la vida abandona a personas que queremos de forma prematura, pero lo que nunca nos arrebatará el tiempo es nuestro afecto, admiración y tu ternura. Querida Ana, seguiremos tus pasos, en saber querer, enseñar y seguir educando. Con cariño a Ana García-Moreno, una buena y ejemplar persona.

