Madrid, refugio de libertad

Comenta Compartir

No hay duda de que la Comunidad de Madrid, con su presidenta a la cabeza, Isabel Díaz Ayuso, de un tiempo a esta parte se ... ha convertido en el eje de la política de confrontación de la izquierda. Es ya una tradición que otras comunidades acusen a Madrid de ser un paraíso fiscal, como si los madrileños no pagasen impuestos. Y, como la envidia es libre, culpan a Madrid de que a ellos/nosotros no nos vaya tan bien. Y no es culpa de Madrid. El motivo de que a nosotros no nos vaya bien es por una razón muy sencilla: el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás –como dijo Margaret Thatcher–. Es fruto de una diferencia radical de modelos, y es a contraponer socialismo frente a libertad. Mientras las comunidades gobernadas por los socialistas crean impuestos nuevos, gravando hasta el aire que respiramos, Díaz Ayuso los va eliminando (en Madrid se han suprimido ya los tres impuestos propios que les quedaba). Mientras que en las comunidades socialistas se aplauden impuestos anacrónicos, confiscatorios e injustos, Díaz Ayuso bonifica para que nadie tenga que renunciar nunca al fruto del trabajo y del esfuerzo de sus anteriores generaciones.

La Comunidad de Madrid es el perfecto ejemplo de que las políticas liberales funcionan. Y no es casualidad ni suerte; es el resultado –contraviniendo a un expresidente de Gobierno socialista– de saber que el dinero público tiene dueño y somos nosotros, los ciudadanos de a pie. Y, además, es sagrado, pues a muchos nos cuesta sudor y lágrimas desprendernos de esas cantidades que metemos, por todo, en las arcas públicas y que deberían repartirse con transparencia y justicia. Y es que Madrid, donde nos respetan y acogen a todos, también se respeta y admira a quienes generan puestos de trabajo, a quienes arriesgan el patrimonio de su familia para emprender nuevos proyectos. En Madrid se respetan a las clases medias, las más perjudicadas por las consecuencias de la subida desmesurada del IPC. Madrid es el motor económico, la locomotora en la creación de empleo de nuestro país. Por este motivo, si se han fijado bien, toda la izquierda franquestein (en castellano) se moviliza contra esa comunidad autónoma y la mejor presidenta autonómica de nuestro país. Madrid, pese a quien pese, atrae inversión y riqueza. Madrid es refugio de libertad, donde podemos resguardarnos del socialismo más confiscatorio y tratar de recuperarnos de la ruina que traen las políticas socialistas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director