No seré yo la que ponga en tela de juicio a la presidenta de la comunidad madrileña, no hay duda de que recibió el respaldo ... de la mayoría de los ciudadanos en las urnas en Madrid y esa es una de las razones por las que merece un respeto; pero también Hitler ganó en una democracia y llevó a cabo barrabasadas. Salvando la distancia de una y otro, que no está en mi ánimo compararlos, no puedo decir que me parezca una política de calado; lo que ocurre es que tiene un jefe de gabinete acostumbrado a las algarabías, Miguel Ángel Rodríquez. Como consecuencia la presidenta no solo utiliza un lenguaje verbal soez, sino también sus expresiones gestuales. No hay que negar que no da puntada sin hilo y lo último que ha manifestado es que quiere un Madrid pandillero, que en su primera acepción es lo más normal: «hacer pandilla», pero en la segunda definición significa: «Crear pandillas para cometer actos ilegales», y es que las hemerotecas son muy chivatas y esto también tiene similitud con lo que, en su día, manifestó José Antonio Primo de Rivera. En la búsqueda de golpes de efecto no es extraño que se remonte a los reyes godos como hacen sus compañeros de Vox. Pero lo peor es que, habiendo creado una oficina del español para colocar al chaquetero de Toni Cantó, ella se dedique a hacer juegos de palabras en ingles o cualquier otro idioma como: «Socialismo Free». Señora Ayuso, la coherencia es fundamental en política y usted no puede abusar del bolsillo de los madrileños creando esa oficina para defender el español para después utilizar el inglés para cualquiera de sus eslóganes bacterianos.

