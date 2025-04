Comenta Compartir

Me gustaría pedirle a la presidenta de la Comunidad de madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se dedique a gestionar y no malgaste su tiempo y ... nuestro dinero proyectando su imagen a escala nacional imaginando delirantes guerras con el Gobierno central. Debería ocuparse de lo que debe que para eso le han votado, cuidar de la sanidad, que está hecha unos zorros por sus recortes y trasvase de dinero a la privada. También tendría que aplicarse en la educación –el futuro de España está en las escuelas– y parar de repartir dinero a la concertada. Tendría que ocuparse del transporte que, con sus recortes porque el presupuesto de su paraíso fiscal no da para más, hace perder el tiempo y perjudica la salud de sus administrados al aumentar la contaminación por el incremento del tráfico. No quiero el Madrid «callejero y pandillero» que Díaz Ayuso pregona. Le pido que erija un Madrid honesto, eficiente, solidario y amable con sus habitantes.

