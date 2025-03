Comenta Compartir

Soy mitad madrileña y mitad extremeña, y mi mitad madrileña se cansa enormemente cuando se habla de Madrid como si fuera un ente único. En ... Madrid hay muchas personas y muchas no nos sentimos representadas por los que se supone que nos representan. A muchos nos abochorna el expolio de lo público que se lleva a cabo desde hace años en la Comunidad de Madrid, así como la tendencia al robo con impunidad de los gobiernos locales y regionales. Nos duele la forma en la que aumentan las desigualdades, el imposible acceso a la vivienda y el aumento de los trabajadores pobres. No nos gusta y no lo queremos. Y no vale decir que en Madrid gobierna el gobierno que eligen los madrileños, porque somos muchos los que no los votamos. Recordemos que fue Manuela Carmena quien ganó las últimas elecciones, aunque su alcaldía fue arrebatada por un pacto que le permitió al PP perpetuarse en su feudo. Así que es realmente muy cansado leer y escuchar por ahí hablar de Madrid esto y de Madrid lo otro, como si toda la ciudad fuera un bloque de derechas de un «nacionalismo madrileño» que se regocija en la abundancia y la riqueza. Eso no es Madrid. Madrid somos muchos y diversos, madrileños enteros, medios, inmigrantes de dentro y de fuera, haciendo lo que podemos aunque cada vez nos lo pongan más difícil y haya alguna que otra un poco ida o ida entera empeñada en alimentar la madrileñofobia. Así que dejen de meternos en el mismo cajón, y sobre todo dense una vuelta por los barrios. Cambien de terraza cuando se toman una cerveza, a ver si así oyen otro tipo de conversaciones y, de paso, si saben de matemáticas, hagan la media.

