La mamá de los Bridgerton, en Netflix, tiene una hija díscola y lista: Eloise. Una chica con cerebro, una chica lectora, una chica con voz ... propia. Ella no actúa como si su madre fuera tonta, pero sin que lo diga en voz alta, yo sospecho que lo piensa. Esas cosas no se nombran, en los de su clase. Eloise no lo sabe, pero su mamá y yo suponemos en silencio que su único propósito es vivir enfadada. La adolescencia, que es una pena. Tal cual.

Yo nunca he sido tan listo como Eloise Bridgerton. Cuando de pequeño acompañaba a mi madre a la plaza –que aquí se llama mercado–, me pasaba el rato apampado con la aguja de la balanza, que parecía andar siempre a la deriva. Como mi madre era la que pagaba, no estaba para paridas. Ella gestionaba y yo, mientras, iba para estudiante de letras puras. Así es la realidad. Y, por eso, mientras la placera echaba los números con la velocidad de una auténtica calculadora humana, mi madre permanecía atenta, con las neuronas bien despiertas, para que la del pescado no se la colara. Yo, en cambio, a cuentas con la aguja.

Lo bonito de ser niño es que crees que no hay otra como tu madre. Ella es la más rauda, la más guapa, la más lista, la más buena. La más todo. Y no sabes por qué, pero un día te vuelves como Eloise y tu madre, en tu interior, cambia. Y te pasas unos cuantos años enfadado con ella y con la vida, malgastando inevitablemente tu tiempo. Y si tu madre se acerca, tú te apartas porque tu madre, ahora, te estorba. Mucho. Y, además, de repente, se ha vuelto medio antigua. Y medio boba. Y pesada. Sobre todo, eso: tu madre se ha vuelto muy pesada. Como si una madre, a tu edad, a esa edad, pudiera ser otra cosa distinta.

Como Eloise aún no lo sabe, a mí me gustaría poder decírselo: que los años, a su manera, te abofetean. Y, aunque no quieras, siempre acaban contándote el final de la novela: la verdad de lo que es y de lo que no es. Y entonces descubres que, como tu madre, eres bobo, pero por completo. Y antiguo, muy antiguo. Y pesado, pesadísimo. Tú, que te creías tan distinto. Que no solo rumiaste todas esas cosas sobre tu madre, sino que, quizá, hasta se las dijiste. A quemarropa. Sin piedad.

¡Ay! No dejo de pensarlo. Si Naty Abascal hubiera ido con su hijo Luis a la plaza, las cosas habrían sucedido de una forma tan distinta... Ella observaría la aguja embelesada en sus cosas y él, mientras, escrutaría las cuentas de la placera. Quizá ella, entonces, intuiría en qué se convertiría su hijo: en alguien listo, muy listo, demasiado listo. Pero estas cosas siempre se saben más tarde, hacia el final de la novela. Nunca antes. Y nadie puede culpar a una madre por eso. Ni a la de los Bridgerton.

Feliz Día de la Madre.