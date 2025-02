La madre de Doncic

Quien tiene un hijo estrella del deporte tiene un tesoro. Estamos más acostumbrados a los padres de tenistas por el tipo de retransmisión televisiva. Por sus planos durante los partidos. El padre de las Williams, el bruto padre de Mary Pierce, el padre de Arantxa, ... que tanto se parecía a Miliki, hasta el padre de Garbiñe (este se parecía a Gepetto). Sabemos que Arantxa demandó a su padre.

Ahora, fuera del tenis, nos enteramos de que Luka Doncic ha demandado a su madre, Mirjam Poterbin. El base esloveno de los Dallas Mavericks dio permiso a su madre para que registrara su nombre como marca en su primera temporada en la NBA en 2018. El año pasado intentó sin éxito que la compañía de su madre renunciara a la marca registrada, a su propio nombre. Y la tía, que no. Madre no hay más que una y esta es un pibón, pero a veces mejor no tenerla. La pobreza es la madre del crimen (Marco Aurelio). Aviso. La riqueza de un hijo puede provocar avaricia.