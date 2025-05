Ser madre o no ser, esa es la cuestión

Cuando eres mujer, cumples los 40 y no tienes hijos, de repente y como una losa te cae encima la pregunta (si te has podido ... salvar hasta entonces eres una afortunada): «¿No vas a ser mamá?», «venga que se te pasa (el arroz)». Te das cuenta entonces de que no has reparado en algo que todos parecen ver como si estuviera fijado en un cartel en tu frente, «se te pasa el arroz cariño».

He de reconocer que nunca le he pillado el punto al arroz, y que ese arroz, el bomba o el Basmati o el que sea, es el único que se me pasa. Se me queda apelmazado o duro o directamente quemado, el socarrat que le dicen en Valencia. De otros arroces no entiendo.

Supongo que porque es un tema que me preocupa últimamente más de lo habitual, he hablado de ello con diferentes amigas. Paso a detallar algunas de las conversaciones, omitiré información personal sobre las interlocutoras (ellas saben).

Tema: idealización de la maternidad. Hace algunas noches una amiga y yo nos dirigíamos emocionadas a una fiesta en el pueblo, íbamos en coche intercalando diferentes temas de conversación y se coló el mencionado. Ambas concluimos, tras hablar de casos concretos, que hoy en día hay un halo de belleza maquillado por muchas ‘influencers’ en redes sociales sobre ese momento de la vida que parece ser trascendental, único, mágico y supercalifragilisticoexpialidoso. Después hablas con tus amigas, las reales y te cuentan el parto, lo duro de un embarazo y esa idealización cae del quinto al primero en un suspiro.

No digo que no sea bonito, especial, pero cada una lo vive a su manera, no siempre se sale bella del hospital con el bebé en brazos y sonriendo a una cámara. Entiendo ese momento/espacio como algo íntimo y vernos obligadas también a eso, me parece aterrador.

Segundo tema: cuando no llegas tampoco a la congelación de óvulos. En otra conversación, en una fiesta de cumpleaños de una niña (las más divertidas a partir de una edad) aparece el tema. Una amiga había congelado óvulos, muchos óvulos. Y tú te preguntas, por qué no se me ocurrió nunca a mí eso y tú sola te respondes, porque tienes la costumbre de no pensar en el futuro.

Titular reciente: «Las mujeres españolas tienen hijos cada vez más tarde». Tic tac, el reloj, el arroz…

Tema: no vales para nada. También en esta semana, alguien a quien quiero mucho me contó que cuando ella hace años sufrió varios abortos naturales consecutivos, en aquel entonces era difícil saber qué le pasaba. El caso es que una señora muy señoreada de la época le dijo con total naturalidad aquello de «hay que ver que no sirves ni para tener hijos». Esa mujer después fue madre, pudo, valía, para eso y para mucho más pero ya no podemos decírselo a la señora.

Yo quiero pensar que valgo aunque no llegue a ser mamá nunca, igual es miedo o simplemente que no quiero, seguiré reflexionando sobre ello.