La madre de Carrère

Cómo nos gusta que los expertos se equivoquen. Hélène Carrère d'Encausse, madre de Emmanuel, secretaria vitalicia de la Academia Francesa e historiadora experta en ... Rusia creyó que Putin no iba a invadir Ucrania. Que razonaría sobre el coste, riesgos y beneficios, dice en una entrevista de Eusebio Val. No imaginaba que Putin tuviera una visión soviética del problema. Y que nos equivocamos cuando se acabó la URSS. Según nuestro Javier Solana, no dimos cariño a Putin y se puso de costado. Lo último de Emmanuel Carrère es 'El estrecho de Bering'. Cuando en 1953 Beria fue detenido, los miembros del partido, que cada mes recibían las actualizaciones de la 'Gran Enciclopedia Soviética', recibieron en un sobre una hoja e instrucciones. Con una cuchilla tenían que recortar el texto elogioso sobre Beria y sustituirlo por el de la hoja, uno sobre el estrecho de Bering. Un libro de ucronías, de lo que pudo ser y no fue. Aunque no del cariño que faltó.

