Más que el día de la Madre, en España solemos celebrar el día de tu puta madre. Por lo que sea. Ahí no tenemos prejuicios. Por eso que decía Wenceslao Fernández Flórez de que en España no hay humorismo, hay malhumorismo. Se vanagloria James Ellroy promocionando su última novela: «Yo quiero ofender, apoyo todo lo que esté relacionado con la ofensa». Aunque lo que busca es que el lector se ría de la ofensa. Es el mejor camino para todo. Y claro que la madre siempre acaba siendo culpable. Y no es por dar la razón a Freud. Aunque a veces comparte responsabilidades. El Gallo al ser preguntado cómo había estado una tarde. «Las opiniones estaban divididas». «¿Entre tú y el Bomba?». «No. Unos se metían con mi madre y otros con mi padre».

El día de la madre tiene su origen en Estados Unidos después de la Guerra de Secesión y por una carta de la activista y escritora Julia Ward Howe ('Mother's Day Proclamation') como homenaje al papel de las mujeres y reacción a la barbarie. Y también por Anna Jarvis. Pero eso queda muy atrás. Para nosotros el día de la Madre era ese para el que perpetrabas un trabajo manual por el que deberíamos tener un infierno como el de Woody Allen en 'Desmontando a Harry'. En el doblaje español estaba el inventor del metacrilato; en el original, el inventor de la carpintería metálica.

Pero volviendo a lo de pelearnos, el otro día leí a alguien muy enfadado porque había escuchado en la megafonía de un supermercado, y con motivo del día de la Madre, lo de «madre no hay más que una». Que qué vergüenza de frases hechas y refranes, que hoy se pueden tener dos madres. Ojalá los aficionados a las madres hubiéramos tenido dos. ¿Ven? Siempre es el día de tu puta madre.