¿Qué ha pasado este jueves, 16 de octubre, en Extremadura?
Editorial

Macron respira, por ahora

Los socialistas evitan la caída del Gobierno conservador, que ahora debe negociar el Presupuesto para devolver la estabilidad a Francia

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sobrevivió ayer a las dos mociones de censura que, desde los extremos de la atomizada Asamblea Nacional, aspiraban a ... poner contra las cuerdas no ya al Gobierno, sino a un Emmanuel Macron cuestionado por el 73% de los ciudadanos. El intento de derribar al Ejecutivo refleja una de las paradojas de la política gala. La iniciativa de La Francia Insumisa se quedó a 18 votos de su objetivo aunque, de haberlo conseguido, su apoyo en unas nuevas elecciones apenas alcanzaría el 10%. La llamada a las urnas resulta más atractiva para los ultras de Reagrupación Nacional, a los que las encuestas atribuyen un 36% de intención de voto. Pero su intento de forzar un adelanto electoral no habría podido contar con Marine Le Pen, inhabilitada por una condena penal que trató sin éxito de ver revertida por el Consejo de Estado.

