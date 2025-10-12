HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
Editorial

Macron, presidente del caos

La emergencia presupuestaria devuelve al Gobierno a Lecornu con la expectativa de que los socialistas renuncien a censurarlo

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El primer ministro francés tiene que presentar mañana un proyecto de Presupuestos para 2026 al Gobierno y el miércoles a la Asamblea Nacional. Su Ejecutivo, ... que todavía ha de constituir, debe conseguir el apoyo de una mayoría parlamentaria en una Cámara ingobernable desde las elecciones anticipadas de junio de 2024. Para el país vecino, sacar adelante las Cuentas públicas es imperativo si pretende acometer un severo ajuste fiscal que permita reducir el déficit al 5% del PIB para finales del próximo ejercicio, muy lejos todavía del 3% que exige Bruselas. Y afrontar una deuda del 114%, en un momento en que el comportamiento de la segunda economía del euro concita la preocupación de los mercados y del conjunto de la Unión Europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  4. 4

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  5. 5 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  6. 6 José Antonio Luceño: «Mi padre vivía como pensaba»
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  8. 8

    Los días de baja por salud mental aumentan un 76% en Extremadura en cinco años
  9. 9

    Alguien llevó dos cuchillos a una pelea
  10. 10 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Macron, presidente del caos

Macron, presidente del caos