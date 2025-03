Macron gana debilitado

El 'frente republicano' que se moviliza para evitar, como objetivo prioritario, la llegada de la extrema derecha a la Presidencia de Francia ha vuelto a ... operar empujando a la reelección de Emmanuel Macron como jefe de la segunda economía de la UE y pilar del proyecto comunitario. El electorado galo se ha decantado de nuevo por aglutinar el voto en torno al candidato que considera respetuoso con los valores democráticos y de convivencia inspiradores de la República, como hizo en 2002 para frenar a Jean-Marie Le Pen y hace un lustro a Marine, la hija del fundador del Frente Nacional. A sus 44 años, Macron ha entrado en el olimpo de los presidentes que tienen ante sí la oportunidad de un segundo mandato, liberado en el primero de la incómoda cohabitación con otra fuerza. Pero ni su resistencia al frente de un proyecto de vocación centrista y liberal, que ha hecho del personalismo de su líder su auténtica seña de identidad, ni la vigencia de la Francia más identificable con su trayectoria histórica tras la Segunda Guerra Mundial ocultan que estas presidenciales han agudizado la polarización de la política francesa y que Macron se ha alzado con su segunda victoria pero debilitado en un contexto radicalizado.

No solo porque, a falta de los resultados definitivos, la distancia entre el líder de La République En Marche y Marine Le Pen –58,8% para el primero frente al 41,2% de su rival– se haya reducido considerablemente con respecto a los precedentes de hace veinte años y de hace un lustro. Y no solo porque la abstención haya sido la más elevada en medio siglo. La nueva Presidencia de Macron se enfrenta al inminente desafío de las elecciones legislativas de junio, que no únicamente Le Pen interpretó anoche como la ocasión para hacer valer en las urnas que configurarán la Asamblea Nacional el «histórico» escrutinio de la ultraderecha; también abrazó el reto el líder de la izquierda 'insumisa', Jean-Luc Mélenchon, que pretende erigirse en primer ministro en esta «tercera vuelta» electoral. Todo ello tras unas presidenciales que han situado en la inanición a los socialistas y a la derecha clásica. Macron pareció percatarse anoche de las aristas de su victoria cuando prometió un quinquenio distinto. Pero la reorientación de sus políticas ya no depende tanto de su brillo personal. Y la «desdiabolización» de Le Pen que templa su extremismo ha cosechado el suficiente aval como para que el 'cordón republicano' no pueda orillar ya lo que eso representa y significa.