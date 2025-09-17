HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sede del Banco de España en Madrid. O. Chamorro
Macroeconomía creciente

La buena salud de los grandes indicadores choca con la realidad de los hogares, cuyo poder adquisitivo lleva una década estancado

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

El Consejo de Ministros actualizó ayer el cuadro macroeconómico de la economía española aumentando en una décima la previsión del crecimiento, lo que sitúa en ... un 2,7% el cálculo para este año y confirma la buena salud de la economía nacional, pese a la tormenta arancelaria desatada por Washington y las tensiones geopolíticas globales. El incremento del PIB en un 0,7% durante el tercer trimestre refleja el buen desempeño del mercado laboral, que roza máximos históricos, con un patrón positivo de los datos de afiliación, mientras aumenta la facturación de las empresas. La bajada de tipos del 4% al 2% desde 2023 y la importante bolsa de Fondos Europeos favorecen la inversión y el consumo privado desplazando a las exportaciones y el gasto público, que elevaron el crecimiento del pasado año al 3%. Aunque tanto el Fondo Monetario Internacional como el propio Banco de España mantienen sus previsiones una décima o dos por debajo de las más optimistas del Ejecutivo, el hecho real es que la economía española está liderando, holgadamente, el crecimiento de los países de la zona euro y multiplica por tres la previsión del conjunto de los veintisiete de la UE. El dinamismo del mercado laboral, según el análisis gubernamental, está absorbiendo, incluso, el aumento de la población activa y la reducción del desempleo estructural. El optimismo del Ejecutivo no solamente llega a anunciar la creación en el próximo ejercicio de medio millón de nuevos empleos, sino que asegura que serán de mayor calidad que la media.

