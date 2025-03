Me cuenta una amiga hispanoamericana que en su país se dice que los trenes van «a lo macho» ya que salen cuando pueden y llegan ... cuando quieren.

Sé que esta adjetivación ferroviaria puede sonar algo fuerte para algunos oídos sensibles y nada correcta pero, inevitablemente, me he sentido muy identificado con ella. En Extremadura podemos decir lo mismo o más. Y como aquellos que no tienen quien los escuche, prácticamente lo único que nos queda es bromear con nuestra mísera y triste condición.

Siendo más serios, debe admitirse que la situación del tren en Extremadura ha sido naturalizada por mucho que algunos, encomiablemente, protesten con esfuerzo e imaginación o que nuestro presidente se salga un poco de la fila para quejarse en una red social y le pongan encima de la mesa a un par de cargos intermedios con los que podemos roer algo de hueso y tener un mínimo desagravio regional con dos infelices. Pero más allá de las pocas horas en las que la noticia tiene interés informativo, ya nadie se escandaliza ni se extraña demasiado por la continua falta de respeto a una región. La indignidad a un pueblo, al que las tinieblas de su historia le han conducido a ser ciudadanos de tercera o incluso de cuarta. Un pueblo, siguiendo con los recursos shakesperianos, que escribe el prólogo de lo que puede ser el futuro para sus hijos.

Nos molesta, claro que sí, sobre todo al que le toca la avería, el incendio, o la ausencia de un maquinista titulado que es como un chiste de Gila, pero con trenes y viajeros de verdad. Sin embargo se sigue asumiendo con servil resignación los papeles de una historia interminable de los santos inocentes.

En la celebración del Día de Extremadura, quizá el acto más solemne de la Comunidad, en el que, con orgullo, se trata de representar lo mejor de nuestra tierra, don Luis Landero llamó canallas a los políticos por la humillación y la burla del tren en Extremadura. La adjetivación me pareció un exceso (tal vez por la parte que me pudiera tocar) pero lo que me causó una profunda impresión fue el encendido aplauso que arrancó a todos los asistentes. Y me impresionó, causándome una inmensa tristeza, ya que esos ciudadanos aprobaban con entusiasmo la descalificación dirigida a quienes ellos mismos habían elegido. Ciudadanos que bien podían representarnos a todos, que, ni antes ni después de los aplausos, han exigido con la suficiente fuerza y gravedad una completa unidad, por encima de cualquier sigla, para reclamar progreso y bienestar en una tierra que necesita muchas cosas y, entre ellas, algo tan simple como poder ejercer el derecho a disfrutar de la libertad de viajar en transporte público e ir y venir dignamente.

Debería ser obligatoria la lectura de la denominada segunda carta de derechos de Roosevelt y que, colectivamente, se recordara que los hombres necesitados no son libres. Esos aplausos fueron espontáneos y de buena voluntad, pero representaron la simbólica constatación de un pueblo que parece desconocer que está en su mano decidir ser más libre.

Y no es una valoración, ni tan siquiera una opinión. Describe una realidad que duele exponerla y, a lo mejor, ofende leerla pero es un axioma político elemental que los representantes públicos y sus acciones espejan al pueblo que los elige.

No viajo mucho en tren ya que, para mi pesar, la línea ferroviaria de vertebración nacional que fue la histórica Gijón-Sevilla, se cerró por una zurda decisión en un momento en el que la subordinación de la tropa extremeña era aún más firme si cabe. Pero cuando tengo que ir a Madrid y dispongo de tiempo y ganas para afrontar la aventura, a la quinta o sexta hora de trayecto o ya en el autobús al que me han trasbordado (depende de lo que depare el día) pienso en mis compañeros de Madrid que con la misma nacionalidad que la mía pueden desayunar en su casa, ir por ejemplo a Zaragoza y regresar ese mismo día a comer, también a su casa. Y en esos momentos me entra un doloroso complejo de 'aprósopo' griego, como esclavo sin rostro al que se le reconocía su condición humana pero carecía de cualquier derecho.

Puede ser un poco exagerado, sin embargo, cada día estoy más convencido que, como extremeños, tenemos algo de 'aprósopos'. Somos ciudadanos sin rostro, no existimos al no ejercer nuestra condición cívica y sólo servimos para legitimar cada cuatro años un sistema y pagar unos impuestos que, al igual que el tren, son también un quebranto comparado.

Los extremeños, que de manera individual y en su diáspora mundial han realizado elogiosas hazañas y han contribuido a que otras tierras prosperen o que han sido capaces de arrancar a la tierra lo que esta negaba a otros menos esforzados, es un pueblo que aún no se ha formado. El pueblo extremeño aún no ha conseguido definir su identidad para tener la capacidad de posicionarse y exigir lo que por dignidad, respeto y Derecho le corresponde.

No hace demasiado tiempo, en estas misma páginas, escribía sobre el despertar de los extremeños. Hoy lo reitero e insisto en ello con más pasión si cabe, incluso como lo haría De la Boétie para gritar sus mismas preguntas: pero, por Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo denominar a esta desgracia? ¿Cuál es este vicio, este vicio horrible, por el que un número infinito de hombres no sólo obedecen, sino que sirven, no sólo son gobernados, sino tiranizados, de forma que no les pertenecen ni sus bienes, ni sus parientes, ni sus hijos ni su vida misma?

Hoy la mala política y la peor gestión pública que no logra resolver los problemas de los ciudadanos representan una nueva forma de tiranía. Un padecimiento frente al que no se deben buscar culpables concretos ya que, en democracia, lo que sucede es la responsabilidad colectiva del pueblo que lo permite.

Pero sea como sea y la interpretación o explicación que cada uno le quiera dar al tema, es una infamia intolerable que un abuelo, unos nietos, una estudiante, cualquier extremeño, después de tantos años de democracia y autonomía, sólo tenga derecho a utilizar el suelo de un tren bien macho.