Comenta Compartir

Macarena Olona, como si estuviera en el 'Un, dos, tres', se presentó ayer al «ministro perejil» (Bolaños) como vecina de Salobreña. Llevaba en el Congreso ... una camiseta de Morante fumándose un puro. No es que Morante se esconda. Ni a pie ni a caballo. También era partidario de García-Trevijano. Pero no veo eso de exhibir a los artistas. Ni a Santiago Abascal con 'Feria' ni a Macarena con Morante. Aunque supongo que da igual porque Morante es más grande que Vox. No porque esta temporada, y solo esta, vaya a torear cien tardes con todo tipo de encastes y en todo tipo de plazas («para darle auge a muchos pueblos que necesitan la presencia de figuras para ilusionarlos»). Con la intención de enseñar el camino a los que vienen. Decía Bergamín que la suerte de un torero es no tener donde caerse muerto. Morante tiene donde caerse muerto, pero torea como si no. Macarena de Salobreña es puritito artificio. Morante de la Puebla son palabras mayores.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY