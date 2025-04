Las cosas ya no son como eran...

Hace unos días leí un artículo sobre que ya nadie recibe visitas sorpresa. Se ha perdido esa costumbre de tocar el timbre de la vecina ... para compartir con ella un trozo de bizcocho recién hecho, o simplemente pasar a charlar un rato. No es raro oír a abuelos, tíos o cualquier adulto decir: «Esto ya no es lo que era» o «se están perdiendo las buenas costumbres». Y, aunque suene a cliché, hay algo de verdad. Con la rápida evolución de la tecnología, la sociedad ha terminado esclavizada por ella. Nadie sale a la calle sin el móvil. Nadie hace visitas sin antes avisar por WhatsApp. El contacto humano se diluye, y lo más cercano a una expresión facial es una foto de perfil o una historia de Instagram. Pero lo que más preocupa son los niños. Antes los parques eran zona de juegos inventados sobre la marcha, imaginación, risas, carreras… Hoy apenas hay niños jugando. Y si los hay, hablan de TikTok, de rutinas de skincare y de cosas que no se corresponden con su edad, como si tuvieran prisa por crecer.

Hace unos días me asomé a la ventana y vi a un grupo de chicas de aproximadamente 15 años que habían quedado para salir. Pero lo que me sorprendió fue otra cosa: colocaron un móvil sobre un poyete y empezaron a grabar TikToks todas juntas. Poco después, se dispersaron en un radio cercano, cada una grabando por su cuenta, sin hablarse, como si no hubiesen quedado juntas. ¿En qué momento dejamos de estar presentes incluso cuando estamos acompañados? Y esto no es solo cosa de adolescentes. Los adultos también están atrapados. En mi casa, sin ir más lejos, durante las comidas familiares no se puede pronunciar ni una palabra. Mi padre, completamente absorbido por la televisión, se enfada si alguien interrumpe su dosis diaria de noticias políticas. Subidas de volumen, amenazas con romper el mando… todo por no perderse el eterno debate entre políticos que, en lugar de buscar soluciones, se dedican a gritarse como niños. ¿De verdad hemos llegado a esto?

Los políticos, lejos de dar ejemplo, son reflejo del caos. En lugar de trabajar en equipo y construir a partir de ideas valiosas, buenas, –sean del color que sean–, dedican más tiempo a señalarse entre ellos que a construir soluciones. Compiten por imponerse, no por avanzar. Así no se construye un país. Así se divide. Se juzga a las personas por su ideología, no por sus valores, ni por su corazón. Así que sí, las cosas ya no son como eran. Pero no es culpa de los jóvenes, ni de los mayores. Es culpa de todos. Por dar protagonismo a lo superficial, por alimentar un circo virtual que nos entretiene mientras la vida real se nos escapa de las manos.