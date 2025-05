Pseudoestabilización en la enseñanza

Comenta Compartir

Está en marcha en la enseñanza un proceso de pseudoestabilización, y digo pseudoestabilización porque, a diferencia del pasado año en que los méritos eran suficientes ... para obtener plaza, ahora hay que someterse al dictamen de un tribunal cuyos miembros puede que por su permanencia en sus puestos en propiedad están poco actualizados en sus materias. Si realmente, como exige la Unión Europea, se quiere reducir la tasa de interinidades, el proceso debería ser igual al de 2023 y las plazas convocadas las maximas posibles. Los sanitarios tuvieron un proceso de estabilizaciòn tras muchos años sin oposiciones y tras una lucha sindical impulsada por Europa. El examen fue unico para todo el mundo y contaron los meritos a posteriori. Se anuncian reclamaciones e impugnaciones varias. Los tribunales, creyéndose soberanos, no aceptaran niguna o casi. Hasta que la IA (perdón, he puesto una abreviatura y me van a suspender), sustituya en un futuro a estos tribunales, tendremos que asistir al espectáculo de opositores indignados ante la frustración de no ser valorados sus esfuerzos porque en la rutina de los tribunales no entrá la preparación necesaria para valorar a los aspirantes.

