¿Qué ha pasado este viernes 8 de agosto en Extremadura?

¿Quién le echa una mano a Feijóo?

M. Martínez Mediero

Badajoz

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:08

Observar lo que está pasando es imposible de abarcar, a pesar de que nos ayude tanto la UCO, que ha descubierto que la Confederación del ... Júcar no avisó de los desastres de la dana, puestos a averiguaciones, la OCU tampoco avisó, y puestos en esta tesitura, no avisó nadie, o sea la culpa fue de la dana, y como vayamos avanzando, se va a cumplir un año y nadie avisó pero todos lo sabían, incluida la juez que lleva el caso, que si se hubiera asomado a la ventana se habría enterado, y se lo calló... Con Montoro y Ábalos, igual de lo mismo. Ellos además lo grababan para que se supiera. Pero se llegó a saber muy tarde. Con Trump, todos sabemos lo que está haciendo, pero la UCO de momento no dice nada, ni el FBI. Este silencio en que estamos metidos es un silencio a voces. Todos tenían una carrera universitaria pero lo han borrado. No hay forma de entender lo que está pasando. El que lo tiene claro es Almodóvar, que no quiere quedarse sin subvención y le echa una mano a Sánchez. Por favor, ¿quién le echa una mano a Feijóo?

