¿Qué ha pasado este viernes 8 de agosto en Extremadura?

Sueño

M. González Holguín

Badajoz

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:08

Aceptando un sueño, vivo soñando despierto en una ciudad donde la basura, por muy pequeña que sea, se tira en las papeleras; en la que ... se tiene cuidado de no arrojar, ni por despiste, puntas o tornillos a la calzada porque después viene la triste realidad de la rueda pinchada que hay que arreglar y no siempre nos viene en buen momento; en la que se respeta el sueño de los demás a partir de, digamos las 0.00 horas, porque yo tengo derecho a pasármelo bien igual que el que duerme a descansar (¡ya sé que la noche es muy propicia para estar al raso y hablar con los amigos, pero se puede hablar bajo, no?); en la que se recogen los excrementos del perro porque él no tiene culpa ni aquellos que lo pisan y es que hay perros que sacan a pasear a auténticos cerdos, aunque cada vez hay menos; en la que la sonrisa anida en los rostros de sus ciudadanos, apartando el enfado de su entrecejo horizonte dejando un cielo nítido y verde esperanza y así un largo etc. Todo en el círculo del respeto a los demás ¿Será un sueño imposible? ¿Estoy pidiendo los doce trabajos de Hércules? ¿Cambiaría la ciudad en algo? A lo mejor es demasiado pedir.

