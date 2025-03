Lunes de Pascua

Comenta Compartir

Me tumbé mirando al cielo en una praderita y, agobiado por el sol me cubrí con el sombrero. La gente, sobre todo padres jóvenes, muchos ... de los cuales ni siquiera habían nacido en el pueblo, subían agarrando y animando a los niños que se veían arrastrados a un ritual (comer el bollo al Castillo, lo llamaban los mayores) que tanto al subir como al bajar pareciera una procesión más numerosas que las habituales estos días de entre marzo y abril. La verdad es que a pleno sol y con un cielo limpio, aparte de pensar en no resbalarte, cuando llegas a la cima levantas la cabeza y te paras a contemplar el paisaje por los cuatro puntos cardinales. Te sientes mejor y te sorprende, si no te has salido nunca de aquel no-sendero regado de piedrecitas y vericuetos que acabas de recorrer. Que si esto era una torre, que si un almacén de trigo, que si un aljibe, etc., etc. Las rocas y las covachuelas misteriosas, que muchos consideran moras más que cristianas, porque así lo dice la tradición y las leyendas de batallas y amores pretéritos, son siempre una invitación a dejar el camino de todos los días. Incluso a la misma Geología la quieren hacer depender algunos de la prédica de los creadores de religiones, países y nacionalidades, como si no fueran estos predicadores los que son hijos de la tierra diseñando senderos regados con el sudor de héroes, bandidos y multitudes.

Así divagaba cuando el color de mi camiseta pensé que se vería bien desde lejos, pero no me podía imaginar que el supuesto mosquito zumbón que atormentaba mis oídos era un dron situado en la vertical de donde me encontraba. Aparté el sombrero y allí estaba, como si fuera un pequeño barco volador en un mar de aire con cuatro remos perfectamente visibles. Entonces lluvia de ideas con lentes, sospechas y teclas. ¡No quiero que me vean, coño! –habría dicho si fuera de esos que a veces hablan solos consigo mismo. Pero sí lo pensé y me vi despotricando de pie con una especie de bastón o garrote sanchopancesco que llevaba por aquellas escabrosidades, increpando al dron y a quien estuviera viendo lo que la maquinita, con su único ojo de cíclope enano estuviera viendo. Di un trago de no sé qué, pero rico, que llevaba en una de esas petaquitas que te dan en las bodas, y me dispuse a andar brindando por quienes celebrar el Lunes de Pascua o de la Luz y, al día siguiente, a la Virgen de Belén.

