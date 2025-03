Comenta Compartir

En general, los de cultura media tenemos una imagen oscura de la Edad Media, como un tiempo en el que no había cultura, lleno de ... abusos e ignorancia. Con motivo de la celebración del 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X me parece que asomarse a la obra de Alfonso X desmonta el mito de la Edad Media como una época sombría. He oído, no he podido asistir aún, que los códices expuestos en el monasterio de El Escorial reflejan la apuesta del rey sabio por el conocimiento, la poesía y la música. Alfonso X recoge buena parte del saber que circulaba en ese momento en Europa y lo hace traducir. Impulsa la Escuela de Traductores de Toledo e incorpora a estudiosos judíos. La persecución de los judíos fue cosa de la modernidad, no del Medievo. La lengua que hablamos en nuestro país y que se habla en muchos lugares del mundo tiene una larga y bonita historia. Una historia que arranca en la Edad Media, que fue mucho más luminosa de lo que nos han contado.

