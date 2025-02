Luka Modric

Comenta Compartir

Tuvo una infancia difícil entre bombas y sirenas en la guerra infame de los Balcanes. Si tuviese que elegir una frase para acompañar su historia ... quizás Lucas Modric se sentiría identificado con «luchar para sobrevivir». Se crio como refugiado. Y fue rechazado en varios clubes por ser bajo y flaco. A los 32 años fue el dueño del balón de oro. Se equivocaron los que dijeron tal cosa o no tuvieron la paciencia suficiente. No es lo mismo jugar de defensa, portero o delantero a jugar de centrocampista como lo hace este fenómeno. Este puesto tiene mucho más trabajo y desgaste físico que otros jugadores dentro del terreno de juego. Por este motivo quiero resaltar que es un prodigio y gran referente para todos los futbolistas del Real Madrid y de otros equipos. Nunca he visto a nadie mejor en su puesto a sus 36 años, está como si el tiempo no pasara por él. Es imprevisible, actúa más por instinto y sabiduría que por los parámetros marcados con relación a su edad. Desconcierta a sus adversarios con su habilidad innata y su técnica, generando espectáculo por su inteligencia en un puesto que exige potencia, habilidad, técnica y facultades físicas que, a pesar de su edad las tiene. Ataca o defiende en los momentos precisos de cada partido sin problema de desgaste aparentemente. Quiero puntualizar que soy colchonero, pero eso no quita un ápice para comprender que este monstruo nos hace gozar a todos. Su humildad, gane o pierda, lo hace aún más grande. Estos jugadores no debían retirase nunca, pero eso es imposible.

