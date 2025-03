El lujo de echar gasolina

Comenta Compartir

El precio de la gasolina sigue al alza, y la tendencia es que continúe así las próximas semanas. Sin respiro. No hay verano en que ... los bolsillos de los conductores no se resienta por la subida de los carburantes. Llenar hoy el depósito de gasolina es siete euros más caro que hace un año, cuando aún regía el descuento de los 20 céntimos por litro para paliar las consecuencias de la invasión de Ucrania. Los carburantes encadenan ya siete semanas consecutivas de subidas, que han llevado al precio de la gasolina a rebasar la cota de los 1,709 euros. Antes de que Putin iniciara su guerra, en febrero de 2022, la gasolina rondaba los 1,594 euros por litro. Desde que la escalada de precios comenzó a inicios de julio, el litro de gasolina se ha encarecido casi un 7,5%. Y mayor ha sido la subida del diésel, con un repunte de casi el 11,5% en este periodo hasta colocar el litro en 1,601 euros; aunque su precio se mantiene algo más bajo que hace un año. El cóctel no es muy diferente este año a otras veces: gran demanda y precio de petróleo más alto provocan que los carburantes se disparen. Una mala noticia para la cartera y también para un Gobierno, hoy en funciones, que no puede relajarse si quiere mantener a raya una inflación que resta poder adquisitivo a los ciudadanos.

