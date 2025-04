Con el verano nos llega San Juan

Comenta Compartir

Fuente de Cantos vuelve a vestirse de gala y da la bienvenida al verano rezando y festejando al patrón de un barrio tan entrañable como ... es el de San Juan. La población fuentecanteña se vuelca ante esta convocatoria y acude al barrio de San Juan, entre cuyo vecindario se alza la ermita blanca y esbelta que alberga la bella imagen del santo. Alrededor de 110 vecinos se involucran para lograr que durante cuatro días Fuente de Cantos conviva y disfrute de cuantos actos lúdicos y religiosos se organizan. Son ya veinte años los que han pasado desde que los residentes se legalizaron como «Asociación de vecinos de San Juan». Año tras año, su festividad ha ido creciendo y la gran ilusión y el trabajo incansable son los únicos responsables de este engrandecimiento, y los fuentecanteños que acuden diariamente al barrio dándole un increíble ambiente festivo. Convivencia, fuegos artificiales, orquestas, quema de la hoguera y degustaciones, son algunas de las actividades que hacen más íntimas y cordiales estas jornadas sanjuaneras. Me permito ensalzar las ceremonias estrella: la eucaristía que solemniza la tarde del sábado con la imagen de San Juan en la puerta de su ermita y la procesión en la que es acompañado de cientos de fieles por las calles de su barrio. Y, cómo no, el concurso de trincallas del domingo por la mañana, al que desde aquí les invito, en el que las peñas colman de avíos el parque anexo a la ermita. Tras quince años de celebración del concurso, hoy podemos ver cómo decenas de cazuelas pasan por el jurado para llevarse uno de los atractivos premios, complementadas con degustaciones de carnes asadas y gazpachos, que cierran este día gastronómico repleto de alegría y buen gusto. Amigos, el barrio de San Juan de Fuente de Cantos os espera y acoge con singular afecto y alborozo. No faltemos a su cita.

Temas

Cartas al director