Las residencias no son todas iguales

La tarde del pasado lunes día 2 de septiembre, disfrutando de una sobremesa televisiva, en silencio y en paz, Sonsoles Ónega me ofrecía en Antena ... 3 un programa en el que se contaba durante más de quince minutos, la situación en la que se encontraba una residencia de mayores, de cuyo nombre no quiero acordarme. Como persona mayor y antiguo residente, presté toda la atención que merecía lo que Sonsoles me estaba ofreciendo. Más de 15 minutos entre cientos de hormigas que inundaban las sabanas blancas de una residencia de mayores. Estampas increíbles que mostraban a los residentes cubiertos de hormigas que deambulaban por su cara, sus brazos y manos; cientos de hormigas que ennegrecían las sabanas blancas de sus camas. No podría dar crédito a lo que estaba viendo, y al comentario de una de las empleadas de la residencia. Me era difícil ponerme en estas situaciones cuando además se estaban generalizando tratos indeseables al margen de las hormigas.

Hoy más que nunca vuelvo a recordar con profunda añoranza mis cinco meses de estancia en una residencia de mayores donde ingresé para recuperarme de una operación de vértebras herniadas. Cinco meses de trato exquisito y adecuada profesionalidad que me hicieron recuperarme tanto moral como físicamente. Desde estas líneas a todas aquellas personas de la residencia de mayores Comser de Almendralejo, mi más profundo reconocimiento e inolvidable recuerdo. Personal de limpieza, cuidadoras, enfermeras, fisios y médicos, así como administrativos; y residentes con los que gocé de una convivencia imborrable y que con algunos de ellos disfruté de su amistad y sigo disfrutando. Muchas gracias de nuevo a todos y hasta siempre amigos.

Cartas a la directora