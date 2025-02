Comenta Compartir

Cuando observamos casi diariamente noticias en los medios sobre sucesos o comportamientos poco éticos desarrollados en las residencias de mayores de toda nuestra geografía, quiero, ... como antiguo residente de una de ellas, salir al paso de estas informaciones que corren el peligro de convertirse en principio general. He sido durante cinco meses residente en una de estas residencias, concretamente en la Comser, ubicada en Almendralejo. Entré en ella sin poder andar e inútil para acostarme, levantarme, vestirme y asearme. Cinco meses después, me encuentro en mi domicilio con plena anatomía y con un entrañable recuerdo hacia todo el personal que me cuidó con un cariño, profesionalidad y trato admirables. Quiero agradecer públicamente a todo el personal de Comser, su relación entrañable conmigo: desde el servicio de limpieza hasta el equipo médico, pasando por las enfermeras, auxiliares, psicólogo y fisioterapeutas, a los que hago un reconocimiento especial por ser culpables directos de mi recuperación física. La profesionalidad, el buen carácter y la paciencia que atesoran, hicieron del gimnasio un sitio de recreo y alivio.

Así termino, con un recuerdo imborrable para todos los que me permitieron vivir durante cinco meses, en una morada llena de placidez y sosiego. Estoy seguro que junto a la residencia Comser, hay muchas más en nuestro país que tratan de esta forma admirable a sus residentes, pero que tristemente no son noticia por su buen hacer...

