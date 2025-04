La UD Fuente de Cantos, ejemplo a seguir

Comenta Compartir

Finalizadas todas la competiciones en Extremadura, los equipos suelen hacer balance de una temporada, que para unos ha sido satisfactoria y no así para otros ... que, por distintos motivos, no lograron alcanzar los objetivos previstos. Salen a la luz nombres de equipos con deudas adquiridas que, al final de temporada, ponen en entredicho el buen hacer de sus directivas. Y, cómo no, se miran los resultados deportivos, que condicionan la labor de toda una temporada, sobre todo cuando las clasificaciones finales no han sido las deseadas.

Entre todos los equipos que forman el gran abanico extremeño, es digna de elogio la trayectoria de la Unión Deportiva Fuente de Cantos. A principio de temporada era prioritario para su directiva el mantenimiento del equipo de Tercera División en esta categoría nacional, objetivo que nunca se ha visto peligrar a lo largo de la competición, habiendo estado asentado siempre en lugares cómodos alejados de cualquier peligro. Gracias a ello, se ha colmado de satisfacciones a los cientos de aficionados que acudieron sin faltar al Francisco de Zurbarán para apoyar y disfrutar de su equipo. Por si fuera poco, el equipo juvenil ha obsequiado a sus seguidores con un ascenso a la Liga Nacional, en la que se medirán con los mejores equipos extremeños la próxima temporada. Y además, el equipo infantil ha quedado también campeón de su grupo. Todo un éxito deportivo del que la U. D. Fuente de Cantos ha hecho gala, engrandecido por una situación económica envidiable, que ha envanecido a dirigentes y aficionados. Con dos equipos en categorías nacionales, con otros dos equipos de infantiles y cadetes y con una situación económica saneada, la Unión Deportiva mira con optimismo inusitado la nueva temporada. Por todo ello, permititanme como socio, que finalice esta carta con el texto del encabezamiento: la U. D. Fuente de Cantos, un ejemplo a seguir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión