Barriendo bajo la alfombra

Por causas familiares, en los últimos años, he tenido que desplazarme con frecuencia a Mérida desde Badajoz, y muchas veces lo he hecho en tren. ... Durante los últimos inviernos me ha llamado la atención que se abriesen las compuertas de la presa de Montijo, dejando poco más que un hilo de agua en el Guadiana a su paso por Mérida. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) nos ha explicado que en su lucha contra el camalote (varias especies exóticas de nenúfar que asfixian al Guadiana) ha tomado esta medida para evitar su proliferación y lograr su erradicación. Pero, ¿es esta medida eficaz contra el camalote? Sin duda si se ve el Guadiana a su paso por Mérida es un rotundo sí, pero si tenemos en cuenta que el Guadiana no es el tramo emeritense, difícilmente podremos mantenernos en la misma opinión. Al abrir las compuertas de la presa de Montijo, una gran cantidad de semillas de camalote sigue aguas abajo, hasta encontrar una nueva represa (es una especie que entre sus requisitos está el agua embalsada), y esto ocurre en el azud del Guadiana en Badajoz, con lo que las aguas del Guadiana a su paso por Badajoz han aumentado la presencia de esta planta invasora. Y ¿porqué no abrir las compuertas del azud? La respuesta no debe estar muy lejos de que el problema pasaría a nuestros vecinos lusos, y especialmente las aguas retenidas en la presa del Alqueva, en el que se han gastado más de cinco millones de euros entre 2018 y 2021 en el interreg ACECA, en la lucha contra esta especie. España en el camalote se ha gastado más de 53 millones y no parece que se tomen medidas de raíz en el problema, parece que la táctica de barrer bajo la alfombra no es más que una técnica de escaparate, que tranquiliza a ciertos sectores de la sociedad. Se sabe muy bien como afrontar este problema, pero dudo de que se ataje de forma decidida. Un control en los abonos utilizados por la agricultura, una eficiencia en las EDAR, la eliminación de azudes innecesarios y el control de la quema de rastrojos esta en la mesa de nuestros gestores, pero deben haberlo guardado en el cajón del olvido.

Cartas a la directora