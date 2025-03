Un aparcamiento torcido en Cáceres

Administrar la cosa pública no debe hacerse como quien, habiendo sido invitado a un bufé libre se abalanza sobre las viandas, aun sin apetito, solo ... para «aprovechar la ocasión». El gestor debe primero identificar las necesidades y, una vez analizados los recursos con los que cuenta, establecer prioridades. Sin embargo, a veces da la sensación de que, cuando desde las instituciones se anuncian fondos, la Administración se lanza de cabeza a su captura, como el del bufé, y a toda prisa se montan proyectos aunque haya que «revestirlos» para que entren en la financiación.

En el caso del aparcamiento proyectado en el Parque del Príncipe de Cáceres se pretende una obra contraria al planeamiento y a los propios requisitos de elegibilidad de la subvención que ha de financiarla. No quiero pensar que fuera la precipitación lo que llevó al Ayuntamiento a presentar ese proyecto, pero es de dudosa legalidad, pues supone una modificación del uso previsto en el planeamiento por la vía de hecho al ejecutar una obra. Recordemos que es la misma zona verde que hace poco se amplió a costa de más de 30 millones (según publicaron los periódicos en 2016) debido a una desafortunada técnica de planeamiento. Seguramente «es que no se podía saber», pero lo que aparenta es que el Ayuntamiento, aparte de su descuido, lo mismo un día decide ampliar el parque a golpe de talonario que otro no duda en cercenarlo para que no se le escape una subvención. Es lo que tiene el bufé libre.

Son los actuales gestores municipales los que tienen que lidiar con las consecuencias de algo que ya venía torcido, pero no pueden escudarse en que se trata de un problema heredado porque, para los ciudadanos, el Ayuntamiento es una institución, gobierne quien gobierne. Cuando ahora se condiciona la continuidad del proyecto a que «no se pierda el dinero» no se está reparando en que, tal vez, estuviera perdido desde el principio. Si se decide no hacer la obra, sencillamente, no se cobra la subvención, pero tampoco existe el gasto. A lo sumo habría que devolver lo adelantado y afrontar las responsabilidades que procedieran con el contratista. Si se decide ejecutarla y, finalmente, no fuera subvencionable, se haría a riesgo asumir la devolución, añadido a que, si además fuera ilegal urbanísticamente, podría terminar debiendo reponerse las cosas al estado que estaban antes de la obra.

Esta es la encrucijada en la que se ve el Ayuntamiento. Esperamos que adopte la solución más acertada. Pónganse cómodos.