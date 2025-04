Comenta Compartir

Si me hubieran dado a mí el Premio Nacional de las Letras, cosa poco probable, no me habría alegrado tanto como con la concesión a ... Luis Landero. Me dejó fascinado desde que leí su primer libro 'Juegos de la edad tardía', donde conseguía que mientras durara la lectura, te habías introducido, casi sin darte cuenta, en el mundo que había creado, y ese es el mayor placer que produce la lectura: estás viviendo la vida de otros o con otros. Porque me recordaba la prosa cervantina, como tuve ocasión de decirle en la presentación de su libro 'El balcón en invierno' en la Biblioteca Pública de Cáceres. Y no debía ser el único que lo pensaba porque mi intervención fue aplaudida calurosamente por el público, mostrando su acuerdo con mi afirmación.

Una de cal y otra de arena, querido y admirado Luis. Porque tengo que decirle que no estoy de acuerdo con lo que dijo de los políticos en el discurso del Día de Extremadura. Los políticos no son alienígenas, que han venido a tomar el poder para gobernarnos. Son una extracción aleatoria de nuestra sociedad y son un fiel reflejo de la misma. Si hay ciudadanos excelentes, también hay políticos excelentes. Y si los ciudadanos son canallas, corruptos, que solo van a lo suyo, que solo piensan en enriquecerse y se olvidan de los demás, también hay políticos que hacen lo mismo. Por tanto, el mal está en la sociedad y no en los políticos. Si hay un bajo nivel en la clase política es porque en la sociedad hay un bajo nivel cultural, del que solo podemos salvar a determinados grupos. Por tanto, admiro a quienes tienen el valor de dar el paso adelante para servir a la colectividad, aguantando «carros y carretas», «tragando sapos» desde por la mañana; algo que yo no podría hacer porque me afectan mucho las críticas injustas y los navajazos de quienes crees que son tus compañeros. Por eso, aunque he tenido oportunidades, nunca me he dedicado a la política y me muevo en las actividades de la sociedad civil que es más cordial y menos agresiva. Repito mi enhorabuena, Luis, con todo mi afecto y la admiración más grande de que soy capaz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora