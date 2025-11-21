HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de noviembre, en Extremadura?
Cartas al director

'Thanksgiving' es español

Luis Javier López Fuentes

Cáceres

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Estados Unidos celebra a finales de noviembre la fiesta de acción de gracias como recuerdo del encuentro entre los colonos ingleses y los nativos americanos. ... Ese día los norteamericanos se reúnen para comer un buen pavo. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, resulta curioso que aquí en nuestra querida piel de toro, antes llamada España, los colegios comienzan a celebrar esa fiesta useña. Al igual que ocurrió con Halloween, me temo que terminaremos festejando otra fiesta más de 'yankilandia'. Esa asimilación cultural denota la baja formación cultural de nuestros docentes que ven todo lo de fuera mejor que lo propio y desconocen su propia historia. Se quiera o no, Estados Unidos tiene en su historia una raíz española. Los estadounidenses han consagrado su tradición a la llegada de los puritanos ingleses como génesis de su nación desdeñando conscientemente la labor civilizadora de España en América. Ellos pueden falsear su historia, pero no tiene sentido que los de aquí nos creamos su visión sesgada , pues supone traicionar la verdad, una verdad que tiene un origen español. Iluminemos a nuestros docentes. Pedro Menéndez de Avilés fundó el 8 de septiembre de 1565 la ciudad de San Agustin en Florida que tiene el honor de ser la ciudad más antigua de Estados Unidos. Ese día se celebró una misa de acción de gracias donde los españoles invitaron a comer a la tribu de los timucuanos. El menú no incluyó pavo sino un guiso elaborado con carne de cerdo, garbanzos y aceite de oliva. Comieron estofado con pan duro y vino tinto. Yo no estuve allí , pero seguro que algún chorizo y un jamón fue degustado por los comensales. Todo esto ocurrió 56 años antes del otro día de acción de gracias a mil millas de Plymouth Rock. Esta es la historia y ahora ustedes deben decidir si pavo o jamón. Yo me apunto al jamón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  3. 3 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  4. 4

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  7. 7 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  8. 8 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  9. 9 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  10. 10

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 'Thanksgiving' es español