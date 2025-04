Sobre la crisis del campo

Hace unos días en un famoso programa de televisión un señor declaraba, heroicamente convencido, que existía un plan a nivel mundial para derrumbar al sector ... primario europeo. Para argumentar tal afirmación se basaba en que no existía una lógica de mercado, ya que era incomprensible como cultivando, nosotros los europeos, productos aquí, tuvieran que venir de otras latitudes y terceros países productos que inundan nuestros mercados. Además, recalcaba los indecentes acuerdos comerciales que negocia la UE con otros países, violando los principios básicos del mercado europeo como el de la preferencia de los socios europeos para vender los productos agrícolas dentro del mercado comunitario. Y que, por tanto, esas facilidades de libre comercio se las están asignando a otras regiones de fuera de la UE en la que operan además grandes fondos de inversión, lo que produce asimismo una competencia desleal con la que es imposible competir debido a unas reglamentaciones de producción más laxas. Es decir, nada nuevo bajo el sol que no sepamos. Con respecto a España, este señor decía que había poderes económicos que pretenden convertir a España en la pila de Europa (energías renovables) y en el jardín recreativo más grande del mundo. Los datos objetivos comparativos entre diferentes países del mundo niegan tales afirmaciones. Por ejemplo, Alemania tiene más capacidad de energía renovable instalada que España.

En estas declaraciones sí es cierto que existen puntos y matices que corroboran la realidad geoeconómica actual, pero también se puede intuir que las mismas tienen una gran carga de teoría conspiranóica. Pero más allá de las pulsiones humanas, existe una verdad mucho más sencilla y explícita cuando se analizan en profundidad las cuestiones y se hace una comparativa con la realidad del sistema económico global. Por tanto, es fácil llegar a una conclusión satisfactoria más acorde a la estructura económica en la que nos desenvolvemos: la supuesta conspiración se llama capitalismo o libre mercado de capitales, bienes y servicios.

Ya sabemos que desde hace más de una década el centro económico del mundo no gira solo en torno a Occidente, sino que se ha ido trasladando hacia la zona Asia-Pacífico con la inestimable ayuda del mundo económico y financiero occidental, pues con su optimización de costes y búsqueda frenética de ausencia de reglas fueron externalizando toda la capacidad productiva fuera de nuestra órbita, para anclarla en terceros países donde las reglas económicas, medioambientales y laborales erran cuasi inexistentes. Y es de aquellos polvos de dónde vienen estos lodos. Son los ciclos vitales del capitalismo. Acuérdense de la llamada Revolución Verde del sector primario de los años 60 y 70, aquella que benefició casi en exclusiva al mundo desarrollado y terminó por expandir el hambre de modo estructural en el sur del mundo subdesarrollado al dinamitar la soberanía alimentaria de decenas de países bajo el ardid del incremento productivo. Tras este concepto capitalista, se coló una verdadera dependencia tecnológica de estos países en cuanto maquinaria, fertilizantes, agroquímicos, semillas de alto coste, etc, así como la eliminación de las variedades autóctonas de cereal o la aparición de nuevas plagas. El resultado en algunos casos fue catastrófico para estos países en vías de desarrollo y Occidente terminó exportándoles alimentos de forma masiva. Ahora es muy posible que la historia se repita, pero en sentido contrario, pues el capitalismo se regenera de las crisis y debilidades económicas en esa eterna «destrucción creativa» que de forma maestra definió Schumpeter. Y Occidente se encuentra en un punto de inflexión de recurrentes crisis económicas y sociales que lo hacen vulnerable. Y el dinero, ya sabemos, huele la debilidad y huye en busca de otras oportunidades en los sitios más insospechados.

Por tanto, ese plan oscuro de ciertos poderes para destruir el sector primario español no son más que los principios económicos y sociales capitalistas que una mayoría hemos aceptado ante luz y taquígrafo en nuestras instituciones. El problema es que ahora esos principios se han vuelto en nuestra contra y están beneficiando a otras regiones en clarísimo auge económico. Y claro, acostumbrados a nuestro bienestar eurocéntrico, ahora llegan las lamentaciones, los lloros y pataletas del sector primario, que, a pesar de estar subvencionado masivamente desde hace décadas, sigue 'in crescendo' reclamando al Estado subvenciones, exenciones fiscales y medidas de amplio espectro para paliar una situación harto complicada. Resulta muy visionario ver como los corporativistas sindicatos del campo, transmutados ahora en 'banda de pidones' reclaman una nueva venida de cierto neoestatismo para que intervenga los precios y legisle reglas que pongan freno al libre comercio y los monopolios agroindustriales, cuando en año de vacas gordas sus soflamas eran las contrarias. Esto evidencia lo evidente, que la lógica y la coherencia lleva muchos años brillando por su ausencia en las políticas del campo, y que entre los unos y los otros la casa está sin barrer, pues el campo europeo y por ende el español, vía PAC y sus instituciones librecambistas, ha cometido errores de bulto que no han hecho sino acelerar, expandir y engrandecer las tendencias agroeconómicas que ahora aprietan la soga al sector. Estas políticas han creado un sector agropecuario adicto y totalmente dependiente de los productos y directrices que marcan las multinacionales agroquímicas, y que, como efecto real en el campo, han derivado en un empobrecimiento y desertización de los suelos que se acelerará ante el caos climático que se avecina. Por tanto, necesitamos revertir el modelo del campo, en el que el agricultor sea más independiente, reduzca costes asociados a los químicos y excesivas roturaciones y maneje los suelos de forma sostenible teniendo en cuenta el poder regenerador de la naturaleza y su biodiversidad.

En total, necesitamos en abundancia de la reflexión y la autocrítica, pues resulta evidente que la crisis por la que atraviesa el campo es necesario atenderla con medidas de profundidad y largo alcance, porque entre otras cosas nos jugamos, como país, nuestra soberanía alimentaria, lo cual, es ya suficientemente importante como para empezar a tomarse en serio las cosas del comer. Empecemos, primero, por alumbrar el concepto de coherencia en nuestras mentes, para después esa coherencia conferirla a modo de nervadura de bóveda a través de todo el sistema económico con el fin de ordenar el caos de fuerzas centrífugas y centrípetas en las que se basa el modelo capitalista.