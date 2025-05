Europa ante la nueva era Trump

Comenta Compartir

El 47 presidente de EE UU ya ha tomado la Casa Blanca con su política de espectáculo, luces y tambor. Sin respetar los tradicionales protocolos ... de investidura, en ese mismo acto solemne ha comenzado a firmar sus primeras actas ejecutivas para difundir por el mundo su nueva proyección de poder para que su país siga siendo el hegemón mundial, basado en ese mito inquebrantable en la sociedad norteamericana de que son la nación elegida para dirigir los destinos del mundo. Trump, ya se ha dicho muchas veces, es ante todo un hombre de negocios con un carácter voluble e histriónico que lo hace impredecible, pero este segundo mandato que inicia tiene un valor añadido, y es que Trump ha adquirido en estos años un bagaje político que en su primer mandato no tenía. Y este bagaje político le va permitir establecer tácticas y estrategias mucho más elaboradas en el tablero político y económico junto a su equipo de mandatarios fieles a sus consignas. Ante este nuevo panorama, la Unión Europea, ninguneada por Trump, debilitada económica y políticamente como no se veía desde hace muchos años y, con un menor poder de influencia en los trasiegos de la geopolítica mundial, debe de empezar a pensar por sí misma y sobre sí misma. Porque las ausencias y presencias de mandatarios europeos en su acto de investidura dejan al descubierto las intenciones de Trump con el viejo continente. Tanto es así, que es muy posible que la política exterior de la Casa Blanca no tenga como interlocutor prioritario a la Comisión Europea, sino que aplique políticas de bilateralidad con los diferentes países de la UE para mermar la capacidad de acción conjunta de la misma y mantenerla domesticada y sumisa para que no estorbe con sus reparos morales y regulatorios a la expansión de sus 'políticas MAGA' (Make America Great Again)

Es en esta línea política donde se puede enmarcar, por ejemplo, las influencias ganadas por el magnate de la red X y mano derecha de Trump en la ciudadanía y partidos políticos de algunos países europeos como Alemania, Italia, Hungría o nuestro propio país a través de Vox. Este estado de fenómenos es muy posible que se aceleren y lleguen a conformar en un futuro no muy lejano una Unión Europea con una mayoría de países afines al relato trumpista. Pero lo verdaderamente importante no es que el relato trumpista guste más o guste menos según la moral y principios de cada uno, sino que la realpolitik trumpiana nos subyugue aun más a los intereses hegemónicos estadounidenses en una relación de parasitismo político. Y es ahí donde la UE y su órgano de gobierno principal, gobiernen conservadores afines a Trump o afines al progresismo woke de los demócratas, debe establecer unas líneas rojas de no injerencia. De hecho, si por algo se ha caracterizado la corriente antiwoke, anti agenda 2030 y antiglobalista en Europa, ha sido por criticar la sumisión absoluta de la Unión Europea a los postulados del globalismo financiero demócrata estadounidense. Pero si resulta que, con una futurible Comisión Europea de comba trumpista, la UE se va a postrar aún más a la hegemonía angloestadounidenses, sería como hacer un pan con unas tortas. Trump no desea una Unión Europea fuerte, sino que quiere una UE débil, dividida y maleable a sus interese Europa, como se ha dicho antes, debe reflexionar sobre sí misma y establecer un acuerdo de prioridades de emancipación para poner coto a la excesiva intrusión estadounidense si quiere ser un actor independiente que pueda jugar sus cartas geopolíticas con total autonomía para defender sus intereses. Debe ser Europa quién establezca de modo autónomo sus alianzas de interés mutuo con cualquier región del mundo, manteniendo al margen la eterna tutela del Tío Sam. Tenemos que ser audaces y valientes, darles las gracias por los servicios prestados y romper el contrato de vasallaje con el que de modo informal la 'política usa' nos ha aminorado durante tantos años nuestras capacidades de decisión política, autonomía de defensa y desarrollo económico. Trump con su «América First·, no desea una Unión Europea fuerte, al igual que han demostrado los demócratas en estos años, sino que quiere una UE débil, dividida y maleable a sus intereses. Como botón de muestra, tenemos el caso reciente del interés de Trump por Groenlandia. Desde la Comisión Europea nadie ha sido capaz de dar una respuesta contundente de defensa de los intereses de la Unión Europea y, de al menos, mostrar a Trump que sus ideas expansionistas chocan frontalmente con un socio de la UE y de la misma OTAN que ellos lideran. Pero ya sabemos que los Estados Unidos son la OTAN y la OTAN son los Estados Unidos. O sea, tanto monta monta tanto… En este giro radical que va a soportar el mundo bajo la ola de conservadurismo soberanista y globalización 'sui generis' que va a potenciar el flamante mandatario de la Casa Blanca, la UE debe de atisbar el momento presente como un coste de oportunidad, es decir, renunciar a ciertas alianzas antañas para promover otras de futuro más ventajosas que nos permitan abrir nuevas vías de supervivencia para el proyecto europeo en un mundo de relaciones internacionales abiertas pero agrestes. Se trata de buscar un sistema de equilibrios sin complejos ni reparos con todas las fichas del tablero geopolítico mundial que le permita implementarse como actor relevante a medio y largo término en el nuevo escenario mundial contando con la importancia económica, estratégica y demográfica que todavía retiene.

