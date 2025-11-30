Por qué ha dejado de enseñar la escuela

En los ambientes escolares cada vez se suele hablar más sobre malestar educativo e incluso de colapso educativo. Lo que evidencia el desconcierto general que ... se vive en las aulas. Una mayoría de maestros y profesores se unen a esta queja general de que en las aulas está pasando un fenómeno preocupante, al cual, no se le está poniendo la atención requerida para frenar una tendencia regresiva que está desintegrando el modelo educativo basado en la transmisión de conocimientos y los saberes objetivables. Responder a la pregunta del título no resulta fácil por lo inabordable del tema socioeducativo en la sociedad actual, pero sí se pueden dar algunas pinceladas que puedan ir dando forma a un boceto detallado en el que podamos atisbar algunos de los motivos por los cuáles el modelo educativo se está irremediablemente descosiendo.

Empecemos por el punto político-legislativo. Es un hecho palpable que la sociedad tiende a ser cada vez más polarizada y fragmentada política y socialmente, lo que no ayuda a encontrar los acuerdos sociopolíticos necesarios para proponer un modelo educativo referencial, el cual, aglutine las diferentes corrientes pedagógicas y filosóficas en pos de un 'corpus didacticum' que elabore un propósito común de cómo y con qué vamos a instruir a las nuevas generaciones del país. Por el contrario, la educación la están legislando unos y otros políticos con modelos ideológicos de manual que, a su vez, están acelerando esas tendencias disgregadoras e individualistas que disuelven aquellos valores de unidad que todavía son muros de contención ante escenarios sociales disruptores, de incertidumbre y miedo como a los que asistimos hogaño. Los pedagogistas que últimamente están al mando de la maquinaria legislativa de los ministerios de educación, no ponen freno a sus utopías escolares y cada ley cocinada desde estas 'islas burbuja' en que se han convertido los ministerios, está más plagada de ingredientes, condimentos y aditivos extraños que está alterando la función esencial de la escuela, que no es otro que programar un trasvase, ordenado y con sentido, de conocimientos y rudimentos cognitivos de unas generaciones a otras para aprender a vivir mejor. De esta forma, con disimuladas tretas pedagogistas nutridas de neologismos y eufemismos tecnócratas rimbombantes, se bajan los niveles educativos, se desestructuran los currículos y los atiborran de baratijas igualitarias, inclusivistas y emocionalistas que surten el efecto contrario al deseado y que, además, degradan la profesión docente, convirtiendo a los profesores, todo a la vez, en una suerte de animadores socioculturales, psicólogos emocionales, tutores de acompañamiento, burócratas educativos o community managers digitales. Y a los centros escolares en una bacanal del entretenimiento, en vez de en catedrales del conocimiento. Todo un despropósito que conduce a que el profesorado cada vez se sienta más alejado de su materia a impartir y su didáctica, lo que conlleva una desactualización permanente de sus conocimientos que repercutirá negativamente sobre los conocimientos adquiridos por los alumnos. Todo ello, auspiciado por unos sindicatos educativos aborregados al calor del pesebre estatal que solo defienden su pecunia y sus chiringuitos formativos, desde dónde se adocena y se ideologiza al profesorado con sus variados menús de cursos ajenos a la profesión.

El ámbito socio-familiar es otro de los puntales sin el cual la escuela no puede ejercer sus funciones esenciales de modo equilibrado. Es evidencia general, que existen un mayor número de familias que van perdiendo la confianza en el modelo educativo público presente, lo cual, está acelerando un proceso de desprestigio sistemático que es preciso desacelerar. Los docentes han perdido su estrellato social y son ninguneados por padres y alumnado. Si no corregimos este entuerto entre institución escolar y familias se agudizarán los conflictos entre la escuela y los alumnos y entre la escuela y las familias, porque los alumnos trasladarán a los centros la visión negativa que sus padres tienen de la institución educativa, multiplicándose así, tanto los comportamientos inadmisibles en las aulas, como los recelos docentes hacia las familias. Por tanto, toca una reflexión profunda en el seno de las familias, evitando la multitud de comportamientos negligentes que numerosas familias transmiten a sus hijos en contra de la escuela. Si este engranaje social de confianza mutua deja de funcionar, la institución escolar pierde sentido y deja de prestar el servicio de instruir y legar a los jóvenes los conocimientos para construir el futuro.

Otro de los motivos centrales de por qué la escuela está dejando de enseñar, es la irrupción o, mejor dicho, la invasión de la tecnología de redes en la vida. Los conocimientos se han horizontalizado de tal manera que ya muchos expertos consideran prescindible que alguien pretenda enseñarnos nada cuando tenemos acceso a un infinito de saberes a golpe de clics e inteligencia artificial. Por otro lado, y ahí se halla la paradoja de aplicar la tecnología en la enseñanza, es que los estudios apuntan a que un uso masivo de tecnología fragmenta la atención de los alumnos y altera la dopamina del placer, creando comportamientos agresivos y adictivos en la vida diaria. Lo cual repercute de lleno en el aprendizaje de los jóvenes. Por tanto, estas dos interferencias tecnológicas obligan también a replantear los sistemas educativos.

Pretender que hoy día la escuela siga enseñando es un reto social descomunal que es urgente emprender, porque a pesar de todos los inconvenientes surgidos en el momento presente, sigue siendo aún un reto loable y noble que dignifica a los hombres. Pero para ello, hay que mover el enfoque educativo actual y establecer una visión y misión diferentes en las instituciones escolares. No se trata de la burricie en la que andamos de enseñar competencias técnicas a troche y moche sobre empleos, digitalización, emprendimiento u otras vacuidades efímeras que terminan por reprimir el verdadero pensar; y porque, además, todas estas competencias técnicas quedarán desfasadas inexorablemente por la irrupción tecnológica antes de que los alumnos terminen sus etapas educativas o ciclos formativos. Se trata más bien de pertrechar al alumnado de aquellos conocimientos genuinos y moralmente humanos de las diferentes ramas del saber capaces de asegurar ciudadanos inteligentes que sepan adaptarse a los cambios venideros con espíritu crítico y agudeza mental suficiente como para interpelar la época en la que viven y, así, discernir el bien del mal y luchar contra las imposiciones y las manipulaciones de aquellos poderes que nos impiden decidir las reglas de cómo queremos vivir.