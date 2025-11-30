HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Por qué ha dejado de enseñar la escuela

Luis Fernando López Silva

Licenciado En Pedagogía

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

En los ambientes escolares cada vez se suele hablar más sobre malestar educativo e incluso de colapso educativo. Lo que evidencia el desconcierto general que ... se vive en las aulas. Una mayoría de maestros y profesores se unen a esta queja general de que en las aulas está pasando un fenómeno preocupante, al cual, no se le está poniendo la atención requerida para frenar una tendencia regresiva que está desintegrando el modelo educativo basado en la transmisión de conocimientos y los saberes objetivables. Responder a la pregunta del título no resulta fácil por lo inabordable del tema socioeducativo en la sociedad actual, pero sí se pueden dar algunas pinceladas que puedan ir dando forma a un boceto detallado en el que podamos atisbar algunos de los motivos por los cuáles el modelo educativo se está irremediablemente descosiendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

