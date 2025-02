La decadencia educativa y cultural de Occidente

Se rumorea por las altas esferas que las tensiones y terremotos geopolíticos que hoy día vive el mundo son considerados por muchos expertos en la materia como causas de la inevitable decadencia de mundo occidental, del desmoronamiento y muy posible colapso del orden mundial creado ... tras la Segunda Mundial por EE UU y sus aliados. Muchos de los pronósticos apuntan a que los riesgos para la estabilidad global seguirán aumentando a medida que la lucha por el dominio mundial entre los grandes hegemones se vaya recrudeciendo. E inmersos como estamos ya en esta guerra sin cuartel entre las grandes potencias, las perspectivas de una mayor degradación de la condición humana a nivel global se harán más patentes (guerras, desigualdad creciente, clima y planeta en deterioro, riesgos tecnológicos…), lo que acarreará a su vez mayores conatos de inconformismo y desasosiego social, especialmente en una población joven desempleada y precaria, cada vez más impaciente y cuyos niveles de frustración están llegando a máximos. A todo esto, además, hay que sumar que las comunicaciones modernas intensifican y expanden la ruptura de la población con las autoridades tradicionales y los hacen cada vez más conscientes –con lo que crece su resentimiento– de la desigualdad e injusticia global y, por lo tanto, más proclives a las movilizaciones extremistas y a la adherencia a líderes autoritarios o a vías más expeditivas de la política.

Bajo esta pléyade de disrupciones de todo orden que azotan al mundo occidental subyace un fracaso educativo y cultural de Occidente que se ha hecho claramente visible en los últimos veinte años, donde los sistemas educativos han sido descabezados y desustanciados, sin una visión y misión claras de su liderazgo a largo plazo en el quehacer económico y sociocultural de las comunidades. Este descabezamiento de los sistemas educativos fue proyectado por las élites económicas y políticas de la globalización en los años 90 del pasado siglo en su afán de adaptar formativa y psicológicamente a las poblaciones jóvenes para la agenda globalista, convirtiendo así a los sistemas educativos en instrumentos de poder, manipulación y negocio al servicio de los poderes y la clase dominantes. De esta manera, hemos pasado de unos sistemas educativos que venían de una tradición fundante y conservadora de los estados-nación a unos sistemas educativos disgregadores de la nación y postuladores del relativismo y del globalismo capitalista. En este recorrido, evidentemente, se ha de tener en cuenta la influencia del poder económico de la primera potencia mundial que tras el derrumbe de la Unión Soviética hasta ahora ha tutelado al mundo occidental a su antojo y de cómo ha proyectado sus intereses geopolíticos mundiales; pues ha sido a través de esta influencia como se ha estructurado el modelo educativo-productivo occidental actual, basado en generar y difundir conocimientos técnicos y pseudo-teorías de eficiencia-rendimiento anclados en constructos hilarantes sobre el crecimiento, el beneficio, la cotización bursátil, el éxito empresarial o el bienestar social. En detrimento, Occidente ha descuidado en demasía la vertiente historicista, cultural y humanista de todo sistema educativo, lo que ha provocado una lenta pero persistente pérdida de comunión cultural entre los pueblos occidentales, dando lugar a un ciudadanía totalmente jibarizada intelectualmente, abúlica, influenciable, atomizada y sin arraigo, que le importa un pimiento los derroteros hacia dónde nos dirige una élite esquizofrénica y ególatra.

Por tanto, si seguimos trasladando todos los esfuerzos y recursos de los sistemas educativos a la formación exclusivamente utilitarista, técnica y digital del alumnado, perpetraremos un error mayúsculo que le va a costar a Occidente su cultura, sus valores y su identidad y, por tanto, nos quedaremos huérfanos de toda su tradición filosófica greco-romana, medieval, renacentista e ilustradora, así como de una estrategia y cosmovisión de largo término que sea capaz de preservar su autenticidad e idiosincrasia. Pero como acicate, además, nos hará más débiles y peleles frente a la arrolladora pujanza de las nuevas regiones que acechan el dominio mundial, pues no tendremos un relato común que defender y con el que defendernos. No en vano, lo que caracteriza a día de hoy a las comunidades occidentales y el cómo nos perciben desde afuera, es nuestro lento desgaste social y poblacional, nuestra crisis moral y axiológica y nuestro pesimismo y vacío existencial, somatizados en conductas desaforadas como el consumismo, el individualismo mal entendido, el desinterés por el prójimo, la polarización política, la digitalización de la vida, el entretenimiento basura, las adicciones, los problemas mentales, la soledad, la delincuencia, la pornografía malsana, etc.

En efecto, si queremos desacreditar esos rumores del ocaso de Occidente en el presente siglo, para tal encomienda, es necesario superar y reconciliar esta absurda dicotomía educativa y cultural que nos está negando otear el horizonte desde perspectivas más sutiles, y retornar a modelos educativos que determinen un mayor peso a los conocimientos clásicos con el fin de complementar y hermanar a esas dos vertientes educativas (tecno-científica versus humanista) imprescindibles para estudiar y analizar el pasado, construir el presente y hacer las prospectivas pertinentes para retener y aumentar nuestro liderazgo mundial. Y por supuesto, intentar diseñar un futuro más prometedor a las generaciones futuras en donde la libertad, la verdad y la justicia no siempre tengan que ser sacrificadas a los usos arbitrarios del poder.