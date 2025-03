Malestar con Auto-Res

Comenta Compartir

Traslado mi malestar por el servicio recibido en la oficina de Auto-Res de Badajoz: compré dos billetes con la tarjeta de la Junta de ... Extremadura, asignándome los asientos 45 y 46 del autocar, al llegar a casa miro por internet la ocupación del autobús y tiene solo 5 plazas vendidas, sorprendido de que estando casi vacío me hayan dado los dos últimos asientos, me pongo en contacto telefónico con ellos, y me informan que si quiero elegir asiento debo pagar un suplemento de 1,50 euros, cosa que entiendo, y que me debían de haber informado en su momento, y que la política de Auto-Res es dar los asientos de atrás para adelante, es decir, que el que compra su billete el mismo día tendrá mejor asiento que quien lo hizo con anticipación (¿?). Esperemos que esta queja sirva para mejorar el único servicio de autobuses con el que contamos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión