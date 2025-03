A Luis Emilio Marqués Rebollo

Hoy se cumple un año de ausencia de Luis Emilio Marqués. Fue un día muy triste para mí. No solo por nuestra vieja amistad, sino ... porque 19 años atrás me salvó la vida, operándome de un carcinoma escamoso de laringe. Se fue casi sin avisar. Mi sorpresa fue al abrir mi querido diario HOY y al pasar la página, darme de frente con su esquela. Dolorosa noticia.

Nuestra amistad viene de lejos, de niños, cuando compartimos el Colegio del Carmen de los Hermanos Maristas, de la calle Hernán Cortés. No fuimos amigos de bares. Cuando nos veíamos nos saludábamos con un fuerte abrazo. Yo dejé los estudios y me puse a trabajar. Él continuó estudiando y se convirtió en uno de los mejores otorrinolaringólogos de Badajoz. Cuando en marzo de 2021 fui a su consulta, leí un cartel que comunicaba que estaba de baja. Supuse que sería leve. Le escribí un whatsapp y me contestó: «Sí Manolo. Estoy algo pachucho». Ese fue nuestro último contacto. Le escribo esta carta como homenaje y quiero que sepa que aquí dejó a mucha gente que le queremos.