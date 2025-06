Suciedad y ordenamiento del tráfico

Comenta Compartir

Desgraciadamente, estamos volviendo a épocas pasadas en lo que se refiere a la suciedad en Badajoz, a pesar del número de empleados en la empresa ... de limpieza contratada. Somos sucios. Las autoridades no son vigilantes del cumplimiento de las ordenanzas (policías locales). Los lugares donde existen terrazas de bares se transforman en inmundicia por la falta de cumplimiento del hostelero, que no solo no friega, sino que tampoco barre, provocando que el viento expanda la suciedad. Las manchas en sus baldosas quedan y causan un efecto deleznable. Las baldosas rotas producen contínuas caídas. En la regulación del tráfico, ¡horror! Se anulan aparcamientos y carriles. Se crean los propios para las bicicletas y patines, que no utilizan. Estos medios de locomoción circulan por las aceras con impunidad, sin que nadie les ponga cortapisas. ¿Donde están los policías encargados? Los automóviles aparcan en doble fila, dificultando la salida de los bien estacionados, provocando una sinfonía de bocinazos, inaceptable y vergonzosa. Señores agentes, pásense por la calle Manuel Alfaro cualquier día y comprueben lo que digo.

Cartas al director