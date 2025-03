Cita médica del SES

Comenta Compartir

Con fecha del 15 de noviembre recibo consulta con el médico de familia (solicitada el día 10) por una lesión en el tobillo del pie ... derecho que me causa dolor e inflamación. El médico me solicita una radiografía, que me es dada para el 7-5-2024 (seis meses y medio después). Una vez realizada volverá al de familia (6 días) y posteriormente será derivada a traumatología (6 meses más o menos). Es decir que para diagnosticar por un especialista, siempre que no la devuelva al de familia sin más, habré necesitado 13 meses. ¿Si existe algún daño posiblemente curable en la actualidad, lo será 13 meses después? ¿Que hicieron, el juramento de Hipócrates o el de hipócritas? Les deseo salud.

